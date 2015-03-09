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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 10:22 BJT

国际油市：随着库存上升，美国原油价格可能跌至每桶40美元--高盛

2014年6月和今年1月之间油价挫跌约60%，之后油价攀升。但高盛表示，行业活动的拉动作用渐弱，全球原油库存因此可能升高，拖累美国原油跌至每桶40美元，上次跌至该水平还是在2008年底至2009年初、全球金融危机处于高峰的时候。

高盛并称，布兰特原油期货可能也因此再度承受下跌压力。

“因此，加上OPEC没有出现供应意外中断的情况，我们预期布兰特油价和时间价差近期的强势将会逆转，不过由于过去几个月库存没有大量增加，使得我们对美国油价在未来两个季度将维持在每桶40美元的预估面临上档风险，”该行在3月8日的报告中表示。(完) (编译 郑茵/戴素萍 审校 许娜/徐文焰)
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