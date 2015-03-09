台湾债市：指标公债殖利率盘初走升，随美债反应非农就业数据强劲

路透台北3月9日 - 台湾10年公债104/5期 发行前交易周一盘初随美债攀升，主要反应美国非农就业数据表现强劲，加以明日10年新券标售在即，整体气氛由空方略胜一筹，短线台债殖利率交投料高档震荡。
交易员表示，10年券104/5殖利率已来到市场预期区间的上缘，续扬空间仍待明日标债结果及美债后市指引，此外，现正值五年新券104/6发行前交易期间，市场对该券倾向偏空操作，令该券卖压较显沉重、殖利率弹幅逾五个基点，但成交量并不大。
〞五年券压力较大，冷门券避险卖压仍要花时间消化。〞一位大型证券台债交易员说。
台湾央行周二将代财政部标售10年期公债104/5，目标金额400亿台币，天期为10年期。今天该券殖利率盘中高点来到1.6595%，不仅创该券发行前交易期间新高，亦创下同年期券近五个月的盘中高位 前高为2014年10月14日的1.66%。
美国劳工部周五公布，2月非农就业岗位增加29.5万个，远高于1月时 的23.9万个，失业率降至逾六年半低点5.5%。路透调查的分析师原本预期 2月非农就业岗位增加24万个，失业率下降0.1个百分点至5.6%。
美国公债收益率(殖利率)周五急升。美国2月非农就业岗位增幅大于预期，且失业率降至逾六年半低点，提升市场对于美联储将考虑6月升息的预期。指标10年期公债价格 尾盘跌1-4/32，收益率报2.24%，略低于日高2.26%，周四尾盘报2.11%。
指标公债今日预估主要交投区间：
•10年公债104/05 ：1.64-1.665%
* 五年公债104/6 ：1.10-1.125%
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(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)