《分析师观点2》台湾2月出口年增率逊于预期，欠缺电子新品带动料续疲软

路透台北3月9日 - 台湾财政部周一公布，2月出口金额较上年同期衰退6.7%，跌幅大于市场预估的衰退1.03%。

2月进口金额153.0亿美元，则较上年同月大减22.4%，也逊于市场预估的年减5.93%。

财政部指出，由于国际油价低档盘旋，石油炼制品及塑化产品买气观望氛围浓厚，又适逢农历春节及二二八连续假期，工作天数减少。

财政部指出，若经过季节调整后，2月出口仍年减2.8%、进口年减13.3%。累计1至2月出口较上年同期减1.3%，进口亦减13.2%。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

2月年变动率(%) 1月年变动率(%)

整体出口金额 -6.7 +3.4

--中国(含香港) -17.3 +11.8

--美国 +15.2 +8.1

--欧洲 -3.7 -12.6

--日本 +12.7 +2.7

**市场评论**

--元大投顾 总经分析师 王诚宏：

由于今年农历新年落点在二月致工作天数减少，加以受到春节提前拉货效应影响，使2月出口年减6.7%但仍算合乎我们预期，至于低于市场预期的主因是受到低通膨持续性影响，后续由于美国制造业务库存较高，台湾出口恐面临美国第二季制造业库存调整拖累，预估台湾第二季出口也会持平。

--元富投顾总经分析师 许芷雁：

2月出口大致符合我们预期，显示出口力道持续疲弱，只是进口部分比我们预期更差，主因进口受到原油价格仍处低档影响，年减幅度更大，使得2月贸易顺差仍有45.6亿美元水准，预计对台GDP的拖累效应不会太高，上半年向来为电子新品淡季，尽管有APPLE WATCH新品有望推出但产值仍小，台湾出口上半年料续处于停滞性成长。

--台新投顾总经分析师 王凯民：

以地区来看，中国大陆与欧洲的需求较弱，而2月不如预期的主因，除了农历春节工作天数减少之外，还有可能是原油价格下跌太多，令矿产、化学品及塑化的价格也都受到影响所致。

此外，原油价格的下跌因素可能会持续影响出口的金额，我们估3月出口年衰退仍达5-6%，不过在工业生产的部分，应能够维持平稳情况，经济成长率也能够持稳，因为进口衰退更多之下，净外需仍维持增长。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收贬7分，报31.520。

--台股加权股价指数 收盘跌0.86%至9,562.98点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

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**相关背景**

--主计总处2月对2015年的经济成长率预估上修至3.78%(原估为3.50%)，而2015年出口预估年增1.02%、进口金额年减2.07%。