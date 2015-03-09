《图表新闻》历经五年黯淡表现后，诸多利好将助益欧企今年反超美国

汇丰银行的股市策略主管Robert Parkes称，“欧洲企业获利动能正在增加。欧元及经济状况改善是我们作出正面预估的两个主要原因。”其并补充称，汇丰近期将2015年欧洲业务获利预估从之前的16%提高至25%。

汇丰的预估不包括在英国上市的股票，最近几年英国经济表现优于欧元区其他国家。

“在美国企业获利处于纪录高位之际，欧洲一片低迷且处于周期低点。在目前的周期中，欧洲企业获利通常会意外上扬，”Parkes称。

另外还有一些其他正面迹象。尽管分析师下调欧美企业EPS的次数多于上调，但对欧洲企业下调EPS预估的速度正在放缓。

在对欧洲企业总体EPS预估中，约53%是下调，低于年初时的77%。反观对美国企业EPS的调整中，有66%是下调，而1月时为75%。

荷兰银行私人银行首席投资长Didier Duret称，“我们正在‘加码’欧洲企业，‘减持’美国企业。资金流动走向偏好欧洲股票，因目前欧洲的不确定性低于美国。”

据StarMine数据，欧洲企业第四季获利较好，STOXX 600指数 成分股获利增长逾15%，而美国企业获利增长约7%。(完)