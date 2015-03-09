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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 10:26 BJT

日本经济：内阁官房长官菅义伟称，经济复苏趋势整体上没有改变

路透3月9日 - 日本内阁官房长官菅义伟称，经济复苏趋势整体上没有改变(完)
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