港报财经评论：投资新常态，与息魔共舞--信报3月9日

投资新常态，与息魔共舞/ 习广思

周五美国公布的2月就业数据不俗，触发标普500指数跌了1.42%，20年期或以上长债ETF跌了2.2%，反映市场愈来愈相信息魔会重来，情况就如2013年5月至9月初债息升浪的翻版。以美国就业市场改善的进度，加息是早晚的事，投资者不应怕息魔，而要学懂与之共舞。1月还在担心通缩，3月已经讲美国要加息，金融市场变化万千，投资策略亦要适时而变。1月买金买长债买VIX可对冲股市，本月买长债和买金对冲却大错特错。美国债息今番抽升十分急劲，从中可见，近周阳烛烛身甚长，价格动力十足，与近年的走势比较，其强势要数至2003年5月至9日的一波涨势，那次是由联储局前主席贝南奇的收水论所引发，为日后减少买债先发预警，相信大家仍有印象。

今次市场盘路开始为下半年加息作准备，以上轮升幅计，10年期债息冲上3厘并不出奇。所以，投资策略也宜逐步调整。观乎上一轮债息上升期，恒指及国指分别跌了15%及21%，金价跌26%，A50ETF跌21%，美国长期国库券ETF跌17%，新兴市场ETF跌18%，标普500指数较为硬净，跌了7.5%，油价升了15%。但要注意的是，除了美国长债跌至9月初水平外，股市普遍由5月高位跌至6月底便掉头回升。在2013月5月1日至9月的一轮沽售中，被视为避风港的领汇 跌幅达18%，电能 与中电 分别跌了10.5%及9.2%，情况与周五的美股市况十分相似，高息REITs及公用股同被抛售。

当然，比较两段时期的股份表现，也要考虑个别股份的基本因素，例如上次大升的濠赌股，今次便没甚起色了。出口美国的利丰 ，将继续受惠美国经济复苏，腾讯 受利率影响较微，可趁低吸纳。周五美股跌市中，上升的包括银行股、保险股及券商股，AIG升0.7%、大都会人寿升1.74%、地区银行股ETF涨0.77%、嘉信理财升2.75%、Ameritrade涨3.26%，这些逆市奇葩股都有一个共通点，就是拥有大量现金，能受惠债息上扬。

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金市真破位宜顺势沽/ 苏子

上周五美国公布远较市场预期强劲的2月份非农业就业报告后，令美汇指数创出97.73的11年新高。目前市场已预期，联储局不是6月便是9月便加息，而本月17至18日联储局议息后的声明内容，料有极高机会把“耐心”措词剔除，使市场对美国在6月份或会进入加息周期有充足的心理准备。倘若「耐心」措词真的被剔除，料美汇指数可以再升2%至3%，必然挑战100的心理关口。从上周五美股在利好数据公布后便来个反高潮，出现不升反跌的走势来看，市场已有心理准备联储局会在6月份加息了。而上周五金价在美股重挫下，并未遭到避险资金追捧，反而更在美元愈升愈有的大前提下，兑美元收市暴挫2.6%，创2013年10月以来最大单日跌幅，金价今年以来的所有升幅亦因此被完全抹去了。

留意金价对是次美国的强劲数据反应极为负面。根据CME在数据前后的5分钟交易资料（21︰29分至21︰33分），美国COMEX4月期金的成交量达到11,796手，合约价值约为14.2亿美元，而现货金价在这5分钟时间里，自1,197美元水平暴挫至1,181美元，幅度达到1.34%。大成交量跌破1,190美元支持关口肯定是“真破位”，随后的金价走势更是愈跌愈有，到收市为止，完全没有出现过任何像样的即市反弹，而且其跌幅更远较欧罗兑美元下跌1.62%为多。由于欧罗兑美元是目前最被市场看淡的货币配对，可是跌幅仍不及金价，故可以想像数据公布后金价的抛售压力是何其巨大，因此目前切忌入市博反弹，只宜顺势沽出。

由于上周五金价所造的1,163.60美元低位已失守今年的1,167.20美元低位支持，加上上周五黄金ETF持仓再减少4.48吨，至756.32吨，相信本周早段金价应可进一步跌至1,160美元关口以下，随后将朝着去年11月的1,131.15美元低位迈进。上周五欧罗兑美元正式失守1月的1.1097低位后已暴挫至1.0840低位，此低位料今天会再跌破并进一步考验2003年9月的1.0759低位支持。此支持若失守，大方向将朝着0.8227低位升至1.6037高位的76.4%调整目标（1.0070）迈进。

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