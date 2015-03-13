《路透简报》--中国重要财经一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月9日-13日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国央行：货币政策仍在稳健中性范畴，存款利率上限有望今年放开

中国央行行长周小川周四表示，目前货币政策仍旧是稳健中性的范畴，存款利率上限今年有望放开，且强势美元下的人民币汇率波动属正常，但亦要警惕不正常跨境流动。

--中国数据：2月新增信贷创六年同期新高，经济仍弱还需政策扶助

中国2月新增信贷创六年同期新高远超预期，月末广义货币供应量(M2)增速亦自上月纪录低点明显反弹。通过此前一系列的降息降准以及定向宽松政策，“宽信贷”环境已逐渐巩固。不过目前经济内生增长动力仍欠缺，加之融资成本下降依旧不明显，未来宽松政策还有加码必要，进一步的降准降息仍可期。

--中国经济：调查失业率统计范围将扩至全国，公布系列数据更利宏观决策 二位了解情况的权威人士周四表示，为更加准确反应中国经济的实际情况，今年七月起，统计局将把月度城镇调查失业率由65个城市扩展至全国，并计划从明年起全面公布与就业有关的系列调查数据。

--中国政策：开展互联网股权众筹融资试点，加快发展众创空间--国务院

中国国务院办公厅日前发布关于《发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》，部署推进大众创业工作，完善创业投融资机制，开展互联网股权众筹融资试点。

--中国数据：开年工业及投资增速创数年低点，经济惯性下行需政策续发力

尽管去年年底以来已祭出多项宽松政策，但依然无法止住中国经济的惯性下行。最新公布的1-2月工业、消费和投资增速均降至多年来低点，远逊市场预期，显示中国经济下行压力加剧，需要政策进一步发力，在调结构和促增长之间寻求平衡。

--《焦点》万亿地方债置换引中国版QE联想，但恐怕仅是美好愿景

中国财政部日前批准1万亿元人民币的地方存量债务置换债券额度，对其可能的操作路径市场浮想联翩；包括公开发行地方债置换，更为大胆的观点甚至认为，央行或会借此推出中国版QE(量化宽松)，规模高至10万亿。不过结合中国经济和政策的现实环境来看，这可能暂时只是个美好的愿景。

--中国经济:振兴东北老工业基地，形成特色新兴产业集群--国家主席

中国国家主席习近平称，深入推进东北老工业基地振兴，抓住创新驱动发展和产业优化升级，努力形成特色新兴产业集群，形成具有持续竞争力和支撑力的产业体系，并要坚决破除体制性障碍，全面提高对外开放水平。

--中国数据：春节因素带动CPI反弹，通缩压力不减政策放松仍可期

中国2月CPI同比涨幅自逾五年低位回升。分析人士多认为，这主要归因于春节因素的影响，并不意味着通胀下行的风险得到明显缓解。同时，在国际大宗商品价格有所上升之际，PPI跌幅的继续扩大，亦反映国内需求仍较低迷。就通胀数据来看，货币政策仍有宽松的必要和空间。

--《焦点》中国赤字计划规模大增，挤压地方政府融资

中国财政预算赤字计划的规模达到全球金融危机以来最大，可能促进债券市场的发展，但资金竞争更加激烈，可能让一些大型地方政府融资平台公司倒闭。

--中国经济：养老保险平衡压力大，今年形成延迟退休等方案--人社部长

中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周二称，受人口老龄化影响，中国养老保险基金的收支平衡未来面临巨大压力，而渐进式延迟退休方案，养老保险基金投资运营，职工养老保险的全国统筹，均会在今年有实质进展。

--中国贸易：有信心完成今年外贸增速目标，3月会转为正增长--商务部长

中国商务部部长高虎城周六称，尽管去年没有完成全年外贸增长目标，但对今年完成6%左右的增速目标有信心；而根据先行指标测算，中国2月进出口仍然是负增长，但降幅会有大幅度减少，3月则会转为正增长。

--中国数据：2月外需企稳然内需依然萎靡，货币政策仍需加力

受春节错位和低基数因素影响，中国2月出口增速远超市场预期，而内需持续低迷和商品价格走低，令当月进口增速创下近六年来最大降幅，贸易顺差因此刷新纪录新高；在经济下行压力加大背景下，货币政策仍需进一步放松。

--中国环保：未来几年环保投资需求约8-10万亿，成经济推动力--环保部长

中国环境保护部部长陈吉宁周六表示，中国经济下行压力在加大，生态环境保护的任务也非常艰巨。而环保本身也是当前和今后拉动经济增长的一个重要推动力，未来几年环保投资需求非常大，大概在8-10万亿元人民币水平。

中国两会相关报导，请点选

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--路透专访：中国货币政策是否继续放松会非常看重通胀--货币政策委员

中国人民银行货币政策委员会委员钱颖一周三表示，决策层出手支持经济前会非常看重国内通胀水平，而且不仅要看静态水平还要看其趋势，政府乐见的通胀率区间为1-2%。

--中国金融：将于年内推出人民币跨境支付系统--外管局局长

中国外汇管理局局长易纲周二向路透证实，中国将于年内推出人民币跨境支付系统（CIPS）,“我们预计是今年可以推出来，准备年内要推出。”但他并未回应具体的推出时间。

--中国债市：将建与股市相对独立的债市发展体系，推动分层--上交所理事长

中国上海证券交易所理事长桂敏杰日前表示，目前债券市场是上交所市场的短板，下一步要根据市场规律，建立独立的债券市场管理体系，建设与股票市场相对独立的债券市场发展体系，推动债券市场分层。

--中国金融：首批外债管理试点落子前海，允许中资企业借入外债并结汇

中资企业境外融资政策再度松动，国家外管局日前批复深圳前海外债宏观审慎管理试点，注册在前海的非金融企业借用外债可实行比例自律管理，且外汇管理部门首次允许中资企业借入外债并结汇。

--中港证券：中国证监会研究降低香港券商购买A股的保证金比例--报载

现时香港券商代客购买A股须缴付20%的保证金，全国政协委员兼立法会议员张华峰引述中国证监会主席肖钢称，中国证监会将研究降低保证金的比例，以减轻券商的财政压力。

--中国金融：M2预期增速需要一个数值，但也要保持灵活性--央行行长

中国人民银行行长周小川表示，广义货币供应量(M2)的预期增长速度需要有一个数值，但同时也要保持灵活性，不必过分强调将M2增速控制在某个具体数值上。

--中国财政：已下达1万亿元地方存量债务置换额度，降低利息负担--财政部

尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部即已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。

--《独家新闻》外资银行收紧对中国国有企业贷款的标准

中国尝试改革企业和经济放缓之际，一些银行对中国国有企业(SOE)采取更严格的贷款标准，并要求一些企业提供抵押品。据路透获悉的一份内部风险指导草案，新加坡星展集团计划推出一种“决策网格”来评估中国国有企业信用状况。该行最近因提供给一家中国国有企业相关企业的贷款成为坏账而遭受损失，它先前评估这家企业没有风险。

--《独家新闻》中国人民币跨境支付系统准备就绪，料在年底前推出--消息

三位熟悉情况消息人士对路透表示，备受期待的中国人民币跨境支付系统(CIPS)已经准备就绪，可能最早在9月或10月推出。该系统将促进人民币在国际支付中的使用。

--中国证券：暂未考虑恢复A股T+0，两融业务总体风险可控--证监会主席

中国证监会主席肖钢周六表示，证监会没有决定要在A股市场实施T+0交易机制，目前也还没有考虑恢复T+0交易；而此前针对融资和融券两融业务的现场检查，目的是为了规范业务发展，两融业务发展迅速但总体风险可控。

--中国证券：深港通将纳入中小板和创业板中有代表性的股票作为标的

深圳证券交易所总经理宋丽萍周日表示，深港通上半年能够获批，下半年有望推出，投资标的选择一定是主板、中小板、创业板比较有代表的股票标的。选择深港通的投资标的将遵循稳妥起步的原则，体现深交所服务中小企业和创新发展战略。

--《焦点》银行有望分食中国券商业“蛋糕”，渐进式开放令冲击缓释

一则中国监管层正考虑向银行放开证券期货牌照的新闻，立即令券商股和银行股出现异动。诚然，体量如此庞大的商业银行冲入券商业，外界第一反应是现有券商将面临巨大挑战。不过业内人士指出，在国内整个券商业收入和利润只是银行业零头的现状下，银行布局券商可能只是战略或业务渠道方面的考量；而券商竞争能力的体现，并非主要依赖牌照壁垒，而是在人才和机制等方面多年的积累。面对银行，券商并非不堪一击。

--中国期货： 上期所将尽快上市镍、锡期货，并推有色金属指数ETF--理事长

上海期货交易所理事长杨迈军周二表示，上期所今年将完善产品序列，积极开发有色金属指数期货、铜期货期权、纸浆等品种，希望尽快能够上市镍、锡的期货，争取早日推出有色金属指数ETF、贵金属ETF等，继续深化储备品种的研发。

--中国个股：兴业银行称尚未直接收购华福证券，需等待相关政策明确

近期成为银行收购券商传闻主角的中国兴业银行周四公告称，目前公司没有直接收购或控股华福证券，仅是控股子公司兴业国际信托公司持有其少量股权。待相关监管政策明确后，兴业银行将研究具体方案，推动公司综合经营发展战略。

--中国金融：桂林银行获批信贷资产证券化业务资格，成第二批获准银行

中国城商行--桂林银行近日表示，该行已经获得开办信贷资产证券化业务主体资格，成为银监会实行备案制后全国第二批获此业务资格的商业银行。 ========================================================================== 【行业/公司】

--中国房地产：1-2月房地产开发投资同比增10.4%，新开工面积同比降17.7%

国家统计局周三公布，中国1-2月房地产开发投资同比增10.4%，去年增速为10.5%。1-2月房屋新开工面积同比下降17.7%；商品房销售面积同比下降16.3%，销售额降15.8%。

--中国数据：1-2月粗钢产量同比下降1.5%，原油加工量增3.5%--国家统计局

中国国家统计局周三称，1-2月原油加工量8,264万吨，同比增长3.5%；同期粗钢产量为13,053万吨，同比下降1.5%。1-2月发电量8,561亿千瓦时，同比增长1.9%。

--中港个股：中国南车与北车称合并方案通过境外反垄断审查

中国南车和中国北车周三同时公告，二者合并已获得境外反垄断审查机构批准。

--中港个股：上海电气集团拟向上海电气注入资产，三年内整体上市

上海电气（集团）总公司董事长黄迪南表示，上海电气集团的目标是在两三年内实现整体上市，未来集团公司所有资产都将整合、打包，包括旗下上市公司中的部分公司资产，也将注入上海电气以实现整体上市。

--中国能源：中广核董事长称自主三代核电技术出口英法有望年内落实

中国广核集团董事长贺禹表示，中国具有完全自主知识产权的三代核电技术--华龙一号有望向海外输出，中广核正与英国和法国方面达成初步意向，年内有望签署协议。

--汽车产业：中国2月汽车销量同比下降0.2%至159万辆

中国汽车工业协会(CAAM)周二表示，中国2月汽车销量总计159万辆，较上年同期下降0.2%。

--中国个股：宝钢股份4月热轧和冷轧钢材售价较上月分别下调100元/吨

中国最大钢铁企业之一的宝钢股份周二宣布，其主要产品--热轧和普冷产品4月售价在3月份价格基础上分别下调100元人民币/吨。

--中国能源：电力体制改革方案即将出台，有序放开竞争性业务--能源局