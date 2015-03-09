港报财经评论：前景看得见，港交所望205港元--经济日报3月7日

前景看得见，港交所望205港元/ 林瑞芬

港股本周回调，逃不过随A股在两会召开期间“逢会必跌”的困扰。恒指昨收24,164，跌0.12%；国指收11,606，升0.08%，略喘跌势；大市成交额725亿港元。技术上，恒指守24,000仍然是上落局格，而国指守11,500亦然。本周跌势似无太大利淡因素，似乎只是属未能突破阻力的回吐震仓。前日已提过李克强总理在2015年工作报告重点讲到适时启动深港通试点，相信有关部门不敢怠慢，年内推出成事甚高，对港交所 的盈利将又多一个增长的空间，后市候低收集。今日详细跟进分析港交所的盈利前景，回顾去年底止全年度纯利录得51.65亿港元，按年增长13%；每股基本盈利4.44港元；中期及末期息共派3.98港元，派息比率维持如2013年的90%水平。

从去年第四季，沪港通开车以及LME全季度盈利贡献入帐下，当季共录得15.11亿港元纯利，按此基础粗略推算而言，2015年度港交所的纯利该至少有60.44亿港元，较2014年度有所增长17%。这确实只是一个较粗略的推算，相信不止于此。以看淡港交所的里昂预测数字而言，其估港交所今年度纯利都有63.31亿港元。由于港交所的盈利关乎每日的交投量，存在的变数较大，精算起来确不容易，所见如乐观些的汇丰，就对其2015年的纯利预测为74.39亿港元。要准确捕捉，往往需要按季数据来结合推算，2015年只走了两个多月，相信后续盈利的预测还会有所修正。投资者能掌握左右港交所盈利大方向，应该已不错。

港交所盈利，主力探讨增加来源的实现性。首先，并购LME的新增盈利贡献今年更为明显，据港交所行政总裁李小加指出，去年LME日均成交量升4%至70.02万手，总收入按年增5%至12.74亿港元，EBITDA升1%至7.06亿港元，以整体收益98.49亿港元计算，去年LME收入占比为13%。对今年度，则有信心见LME业务收入占到整体收入逾20%，会是显着的升幅。其次，是中国去年度已成净资本输出国，积极推动中国资本出国，香港作为桥梁，顺大趋势。未来，沪港通的门槛可能降低，而额度可能提升，而深港通的通车，未来进一步研发中、港股市衍生工具及商品互通产品，亦有利增加港股的合约交投趋势。

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绩符预期，高阳等东风/ 余少文

大市缺乏方向，投资者可候低买入调整中的盈喜股，然后等收成。至于高阳科技 业绩符合预期，料在政策扶持下，只欠人民银行放行，股价才会爆发。中国内地股市昨日反覆下跌，国企指数则升9点，收报11,606点，但“六连阴”，成交额缩减至133亿港元，虽有82%主板H股随大市上升，却是反弹成交缩格局；至于红筹指数升3点，收报4,578点，成交额54亿港元。

国指偏软，市场预期之内，乐观是指数暂守11,500点，或可在11,500点至12,400点区间整固，待消化沽压后才突破12,400点。若然相反，国指当然是跌穿11,500点，但料指数跌至11,000点至11,200点会有支持，再跌则可守250天平均线，如以昨日收市价计算，跌至10,700点，都只是下跌8%而已，是可接受的跌幅。而指数也可守这些水平后再升，故若投资者仍未入市，不妨等指数跌至11,000点至11,200点先出手，然后在250天线附近投入第二注资金，以分段入市作为策略。

至于市场盛传中国内地日内会公布深港通，不少有在深圳上市的H股普遍都是大折让，但见过去沪港通运作，见到高溢价H股跟A股出现贴水现象，只余数只H股仍有溢价而已，相反股价大折让的H股，反而未见追回A股的升幅，不少仍然维持大折让，故深港通即使出台，大折让H股或可炒一转，但要见好即收。股份方面，短线可留意早前发出盈利，但股价近期持续下跌的股份，因为发盈喜后走高，如调整至盈喜前水平，不妨在调整市况中留意，如中国远洋 、中海集运 、中海发展 等航运股，过去一个多月反覆回落约10%，同样回到盈喜前水平。再加上中国将今年进出口增长目标只降至6%，或中国仍然看好第二至第四季的进出口贸易表现；与此同时，油价处于下行趋势，也同样可以改善航运股毛利率。

早前因盈喜而买入的高阳科技 ，股价在公布业绩后先升后回，走势确实令人失望，也提醒投资者如炒盈喜股，公布业绩后一定要识落车。至于高阳去年收入升18%至15.3亿港元，盈利则升12.2倍至3.97亿港元，每股盈利0.14港元，不派末期息，市盈率则降至15倍，但买此股的投资者要有心理准备，因为今年盈利会倒退，事关高阳盈利急升是受惠出售持有的百富环球 8,000万股，套现6亿港元，收益逾3亿港元，持股量降至33%，预期今年未必会再出售百富股份。

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