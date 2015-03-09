英国金融：众筹公司平均要等六个月才能获得监管部门批准--咨询公司

美国热股：Alphabet上涨，此前谷歌同意支付3亿欧元了结一意大利税务争议
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
路透伦敦3月9日 - 咨询公司Bovill表示，由于审查严格，英国新众筹公司在金融监管部门获批平均需要六个月。
Bovill称，过去九个月只有两家众筹公司获得英国金融市场行为监管局(FCA)的批准，另有15家仍在等待批准。
FCA去年4月为众筹公司推出了新的监管框架，以保护消费者，并确保行业得到充分监管。
“FCA希望确保对商业计划的质量控制，特别是在消费者保护方面，但它还需要考虑到审批程序给新企业带来的成本和不确定性，”Bovill风险融资主管Gillian Roche-Saunders表示。(完) (编译 王颖；审校 许娜)
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
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