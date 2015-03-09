港报社评：三个纪念日，三个不得不深思的教训--信报03月09日

惊蛰已过，春分将临，宫粉羊蹄甲和白花羊蹄甲把香港彷佛染成「樱花之城」，伤春情绪袭来，主要是由于3个叫人黯然神伤的纪念日，分别是马航客机空难1周年（3月8日），日本大地震4周年（3月11日），美国血腥星期日50周年（3月7日）。

马航客机MH370神秘失踪整整1年，对于这宗航空史上最大谜团的空难，真相到底怎样？马来西亚昨天公布关于空难的中期调查报告首次披露，机上的飞行数据记录器电池过期，在出事前1年多已经应该更换却依旧使用如仪，未能确保飞机出事后30日内继续发出讯号的最低要求。对于两位马来西亚籍飞行员的详细分析，报告的结论是「未发现飞行员行为异常」。看过这一份无助于了解真相的所谓报告，难怪有失望的家属形容为废纸。

事隔1年始终没找到出事的原因，全球航空业必须扪心自问，怎样才可以避免一架飞机无缘无故失踪？假如当中没有什么不可告人的秘密被刻意隐瞒，航空公司必须在飞行记录和追踪航机等方面再下死工夫。

日本宫城县东面约100公里外的海底发生9级大地震，造成2万多人死亡，经济损失16万亿日圆。日本是地震多发的国家，防震技术本已相当高超，尚且惊见如此惨烈的大规模破坏。反观中国，即便是强度一般的中型地震，往往也见到死伤枕藉，原因是什么？如果连防震技术相当高的日本也防范不了核电厂泄漏辐射，中国的核电厂又如何确保安全？日本的惨痛教训，不得不让中国人深思。

至于美国，50年前的3月7日，几百名非洲裔为主的民众为了争取平等投票权而在塞尔玛市（Selma）游行示威，途中遇到白人警察以警棍和催泪弹镇压，史称「血腥星期日」。美国国会后来通过法案，取消阻止黑人投票的限制。

对于「血腥星期日」的经验和教训，经历过雨伞运动的香港人，从官方到民间，持不同意见的各方，皆须深刻反思。

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