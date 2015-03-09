港报社评：购买力聚一手，楼市加辣后遗症--经济日报03月09日

政府楼市加辣后，一、二手楼冰火两重天，过去两天二手成交几近冰封，一手则热卖，反映加辣令购买力由二手流向一手市场。在购买力不乏下，未来两、三个月一、二手势续背驰。

一手市场则大相迳庭，有楼盘周六开售108伙，当日即售罄，亦有发展商见势加推亦热卖；一手两天共售约317伙，按周大升15倍。二手冷、一手热，反映楼招加辣令购买力大举由二手市场转投一手。之所以如此，原因有二。其一，金管局再收紧按揭，令置业首期金额大增，财力有限的准买家自然却步，然而，此只属二手市场现象，因在一手市场，发展商有能力为买家安排二按等措施，令买家首期比例不变。此消彼长下，准买家然舍二手，取一手。

其二，二手市场在政府加辣下，出现叫价拉锯情况，一方面，准买家在加辣的财务压力下，自然会压价，但另一方面，业主却不愿投降减价，甚或仍有提高叫价，拉扯下成交自然减少。一手则虽有提价现象，惟未致大幅高于二手市价，且价目清晰，免却议价，毋须拉扯，吸引力自然较二手为高。

上述情况，恐怕非仅过去两天如此，而是未来2、3个月一、二手楼市的大势。一方面，是按过去经验，二手市场业主持货力甚强，宁愿封盘观望或转卖为出租，都不会轻易减价。故在可见未来，除非有突变因素，否则二手成交势续低迷，成交价则横行，甚至因个别高价成交而出现微升。

一手市场方面，因不明朗因素如美国储局可能于今年下半年加息等，发展商倾向在小心不推倒市价下尽量出货，故正纷纷排队申请预售楼花及安排推盘。故可预见，发展商仍将造势接连推盘，令一手呈现价稳热卖的景象。

对准买家而言，未来数月新盘选择不少，且发展商可提供按揭安排，抵销楼控加辣的影响，有置业需要的用家可多考虑一手市场，惟必须明白，储局加息已属不远之事，纵使不在今年内，明年初加息的机会亦甚大，将对香港按息造成升压，故置业须量力而为，尤其要预留供楼能力水位。

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