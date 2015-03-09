欧元区金融：希腊致信欧元集团谈改革，但用处不大--欧盟执委会副主席

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透柏林3月8日 - 德国法兰克福汇报周日援引欧盟执委会副主席东布洛夫斯基的话报导称，希腊在致欧元区财长的信件中概述了改革计划，希望藉此消除援助贷款拨付的障碍，但仅此并不足以打动他们，因为实施才是关键。
财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在致欧元集团的信中称，希腊政府计划通过削减公共开支节约2亿欧元，抵消为解决左翼新政府所称的“人道主义危机”而将要支出的约2亿欧元成本。
“这封信处处表明，(希腊政府)不打算做太多改变，”东布洛夫斯基对该报表示。
东布洛夫斯基负责欧元区事务和社会事务，他表示，任何单独的改革首先必须在希腊内部达成一致，得到议会的批准，然后才能实施。
他还预计，欧元集团周一在布鲁塞尔会议上不会就希腊问题作出任何决定。
他对法兰克福汇报表示，只有希腊政府完全符合条件，才能拿到给他们的贷款。
“希腊政府对这个问题的理解明显与我们不同，”他补充说。“我们不得不继续重申一点：要让(纾困)计划顺利完成，(希腊)政府就得满足条件。”(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
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