欧元区金融：希腊致信欧元集团谈改革，但用处不大--欧盟执委会副主席

路透柏林3月8日 - 德国法兰克福汇报周日援引欧盟执委会副主席东布洛夫斯基的话报导称，希腊在致欧元区财长的信件中概述了改革计划，希望藉此消除援助贷款拨付的障碍，但仅此并不足以打动他们，因为实施才是关键。

财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在致欧元集团的信中称，希腊政府计划通过削减公共开支节约2亿欧元，抵消为解决左翼新政府所称的“人道主义危机”而将要支出的约2亿欧元成本。

“这封信处处表明，(希腊政府)不打算做太多改变，”东布洛夫斯基对该报表示。

东布洛夫斯基负责欧元区事务和社会事务，他表示，任何单独的改革首先必须在希腊内部达成一致，得到议会的批准，然后才能实施。

他还预计，欧元集团周一在布鲁塞尔会议上不会就希腊问题作出任何决定。

他对法兰克福汇报表示，只有希腊政府完全符合条件，才能拿到给他们的贷款。

“希腊政府对这个问题的理解明显与我们不同，”他补充说。“我们不得不继续重申一点：要让(纾困)计划顺利完成，(希腊)政府就得满足条件。”(完)