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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 11:07 BJT

《焦点》日本第四季GDP增速大幅下修且企业投资下降，央行压力沉重

第四季资本支出修正后较前季下降0.1%，逊于初值的增加0.1%和路透调查预估的增长0.3%。

而紧接下来的资本支出展望也不甚乐观，一项路透调查显示，1月核心机械订单料较前月下滑4.1%，主要反应12月时订单大幅跳升8.3%，创六个月来最快增速。

第四季消费支出增长0.5%，高于初值的增加0.3%。消费支出对实现决策者刺激持续经济增长的目标至关重要。

今年其他消费支出数据一直不怎么给力，外界一直怀疑，日本央行能否在4月起的下个财年实现2%的通胀目标。

根据一项路透调查，日本本季经济成长环比年率料加速为2.4%，但部分析师质疑这样的增速是否能持久。(完) (编译 张若琪/李爽/戴素萍 审校 王兴亚/龚芳/王丽鑫)
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