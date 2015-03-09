欧元区数据：3月SENTIX投资者信心指数升至七年半高点，受央行买债激励

“欧元区经济正显示出明确的生命迹象，”Sentix董事总经理Manfed Huebner表示，他并称低油价及欧元汇率偏低正协助欧元区国家站稳脚跟。

欧洲央行将从周一开始购债，藉以让欧元区走出通缩，并让通胀达到略低于2%的目标，同时提振欧元区19国经济。

“在这之前各地收益率明显下滑，这对于经济所带来的正面效应和银行业及实体经济间流动性充裕的效果一样大，”Huebner表示。

投资人对于前景的乐观程度为2006年2月以来最高，对于现况的乐观程度则为2014年5月以来最高。

追踪德国情势的指数则是创下历史新高，因投资人对于现况及预期的看法都有所改善。Sentix将此归功于欧洲央行试图提振疲弱欧元区经济的措施及弱势欧元，而弱势欧元料将让德国出口更具竞争力。

这项调查涵盖1,025名投资人，调查期间为3月5-7日。(完)