欧元区数据：3月SENTIX投资者信心指数升至七年半高点，受央行买债激励

美国热股：Alphabet上涨，此前谷歌同意支付3亿欧元了结一意大利税务争议
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
“欧元区经济正显示出明确的生命迹象，”Sentix董事总经理Manfed Huebner表示，他并称低油价及欧元汇率偏低正协助欧元区国家站稳脚跟。
欧洲央行将从周一开始购债，藉以让欧元区走出通缩，并让通胀达到略低于2%的目标，同时提振欧元区19国经济。
“在这之前各地收益率明显下滑，这对于经济所带来的正面效应和银行业及实体经济间流动性充裕的效果一样大，”Huebner表示。
投资人对于前景的乐观程度为2006年2月以来最高，对于现况的乐观程度则为2014年5月以来最高。
追踪德国情势的指数则是创下历史新高，因投资人对于现况及预期的看法都有所改善。Sentix将此归功于欧洲央行试图提振疲弱欧元区经济的措施及弱势欧元，而弱势欧元料将让德国出口更具竞争力。
这项调查涵盖1,025名投资人，调查期间为3月5-7日。(完)
(编译 李春喜/张明钧; 审校 龚芳)
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透新加坡5月4日 - 近月粘度价差(即180-cst与380-cst燃料油之间 的价差)周四升向两年高点，因投资人担心180-cst燃料油供应收紧，导致 买兴激增。180-cst燃料油可以与高粘度材料混合成船用燃料油。 行业消息人士称，过去几周180-cst燃料油的供给已经表现出收紧迹 象。 路透数据显示，周四的6月粘度价差较上日每吨跳涨2.25美元，至9.5 0美元，为2015年7月以来最高。 在洲际交易所(ICE)，从5月/6月到9月/10月的380-cst燃料油跨月价 差成交量均较上一日增长，0930 GMT时成交量超过100万吨。 ICE-380-cst燃料油7月/8月合约周四较上日涨幅最大，每吨升水0.65 美元，上日为升水0.40美元。 ICE 380-cst 6月/7月合约是成交最活跃的跨月价差，总计成交64万 吨，每吨升水也为0.65美元。 周四普氏窗口有四笔交易达成，其中包括一笔2万吨380-cst燃料油， 以及三笔总计6万吨的180-cst燃料油船货