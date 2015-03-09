《交易视点》今年中国地方政府债供给量增加将对债市造成压力--中金

路透上海3月9日 - 中国大型投行--中金公司最新专题报告称，考虑到两种用途的专项地方政府债的发行，这会增加地方政府债的总发行和总供给量，对债市造成一定压力；其中今年用于存量债务置换的地方政府债的发行量可能会很大，可能会超过1万亿元人民币。

报告认为，根据43号文等相关文件的要求，地方政府要着力清理甄别地方政府债务，并加强地方政府债务管理。具体包括：落实债务限额控制，严格限定举债主体、程序和资金用途，推动政府债务分类纳入全口径预算管理，将一般债务和专项债务分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理；逐步剥离融资平台的融资职能，确保融资平台政府债务余额不再增加；妥善处理存量债务和在建项目后续融资，统筹资金确保政府债务管理改革的平稳过渡；按照中央规定，统筹发行全市地方政府债券，同步开展存量债务债券置换工作。

新《预算法》赋予了地方政府合法的举债权利，但只能通过发行地方政府债的方式举债。2015年中央和地方财政的赤字率从去年的2.1%上升到2.3%，提高0.2%，赤字规模从1.35万亿提高到1.62万亿。

其中，中央赤字1.12万亿，地方赤字0.5万亿。中央赤字比去年提高1,700亿，地方赤字比去年提高1,000亿。这意味着弥补赤字的地方政府债的发行量为5,000 亿，比去年多1,000亿。去年地方政府债到期量为993亿，即4,000亿发行量扣除到期后，净增量为3,007亿。而今年地方政府债到期量为1,714亿，5,000亿的发行量扣除到期量后，净增量为3,286亿。从净增量角度来看，用于弥补赤字的地方政府债并没有比去年增加很多。

不过，对于债券市场而言，地方政府债的供给今年不限于以往的用于弥补一般公共预算赤字的部分，还会新增用于弥补政府性基金预算收支差额和存量债务滚动的专项地方政府债。用于弥补赤字的称为一般地方政府债。因此，今年地方政府债的内涵实际上比往年有所扩充。

按照规定，一般地方政府债纳入一般公共预算，发行额度受到赤字的约束，今年是5,000亿。而专项地方政府债纳入政府性基金预算管理，以政府性基金收入作为偿还依靠。但无论一般地方政府债还是专项地方政府债，根据新《预算法》，地方政府举借的债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。专项地方政府债的主要作用在于弥补政府性基金收支差额和置换存量的政府性债务。

一旦地方政府清理甄别完由财政兜底的政府性债务规模之后，这部分被财政部予以承认的存量地方政府性债务，在到期后，是可以在财政部限定的额度范围内通过发行地方政府债的方式进行展期的。比如一些存量地方政府债务之前可能是以贷款、城投企业债、非标等形式存在的，融资利率相对较高，通过发行地方政府债的方式来进行展期可以降低融资成本。

但这种债务形式的转换可能导致债券市场的供需关系发行变化，供给压力上升。根据2013年的政府债务审计结果，有2万多亿的政府性债务会在今年到期。如果考虑2013年后新增的地方政府债务，到期量会更多。而到期的政府性债务可能有相当一部分要通过发行地方政府债的方式来进行滚动。

因为按照新《预算法》的规定，地方政府债务只能通过发行地方政府债的方式来举借，其他的融资途径并不合法，除非财政部给予一定的过渡期。从这个角度而言，今年用于存量债务置换的地方政府债的发行量可能会很大，超过1万亿也是有可能的。

除了债务滚动的专项地方政府债，用于弥补政府性基金预算收支差额也会需要发行专项地方政府债。比如2015年的预算报告中提到，“汇总中央和地方预算，全国政府性基金收入48,873.38 亿元，下降3.5％，加上上年结转收入720.72亿元，地方政府专项债券1,000亿元，全国政府性基金收入总量为50,594.1 亿元；全国政府性基金支出50,594.1亿元，增长4.1％。”这意味着弥补政府性基金收支差额的专项地方政府债发行1,000 亿。(完)