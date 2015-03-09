欧洲金融：英国调查机构要求巴克莱和德意志银行前交易员接受质询--FT

美国热股：Alphabet上涨，此前谷歌同意支付3亿欧元了结一意大利税务争议
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
路透3月8日 - 金融时报(FT)援引知情人士的话报导，英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office，SFO)要求巴克莱 和德意志银行 前交易员进行面谈质询，这是其欧元银行间拆放款利率(Euribor)操纵案调查的一部分。
该报报导，SFO正在调查欧元银行间拆放款利率是否因个人利益而受到操纵。
该报援引消息来源报导，英国监管机构也在调查其他银行的交易员。
巴克莱上周称，希望尽早就这些调查达成和解。该行已拨备7.5亿英镑用于支付外汇市场操纵指控产生的罚金。
德意志银行也准备支付近10亿欧元，用于和解伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵相关指控。
由于非正常上班时间，暂未联系到巴克莱、德意志银行和SFO予以置评。(完) (编译 李爽 审校 王颖)
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
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