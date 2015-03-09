欧洲金融：英国调查机构要求巴克莱和德意志银行前交易员接受质询--FT

路透3月8日 - 金融时报(FT)援引知情人士的话报导，英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office，SFO)要求巴克莱 和德意志银行 前交易员进行面谈质询，这是其欧元银行间拆放款利率(Euribor)操纵案调查的一部分。