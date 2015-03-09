中国货币市场：隔夜资金泛滥七天等仍紧俏，IPO来袭市场情绪难脱谨慎

路透北京3月9日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率续降，场内隔夜供给极为充裕，部分机构甚至减点融出；但跨越IPO期限的七天及14天品种则拆入不易，价格跌幅相对有限。市场人士表示，新股申购即将来袭，市场谨慎情绪仍难消除，暂关注明日公开市场逆回购操作量价会否出现调整。

交易员认为，不过考虑到机构已充分预期新股冲击，大多未雨绸缪提前备付，预计资金面意外走紧的可能性不大。

“不跨IPO的资金非常松，尤其是隔夜，一早大行就开始放钱，资本是满量供应，现在都泛滥了；跨IPO的就比较紧，而且价格比较贵。”北京一基金交易员称。

东方证券等19家公司的网上网下申购日将集中在周二至周四，此为今年第三批新股IPO。

北京一银行交易员认为，目前资金价格依旧高企，七天期品种的加权利率接近5%，跟资产端收益已呈倒挂态势，还需央行通过公开市场以及SLF等定向手段逐步引导价格的下行，“现在整个市场来讲还是缺钱的，利率自行回落比较难，央行得伸把手。”

关于明日的公开市场操作，他并谈到，应该还是会放出少量逆回购；但利率方面，由于市场利率水平偏高，央行也不能过度偏离市场水平，因而料难以出现超预期的调整。

银行公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限仍仅为七天。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3412 3.3988 -5.76

七天 4.7324 4.7718 -3.94

14天 4.8097 4.8318 -2.21

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9700 1.1850 +78.50

七天 8.8600 7.3450 +151.50

14天 6.1550 5.7400 +41.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4300 3.4500 -2.00

七天 4.8100 4.8000 +1.00

14天 5.0000 5.1500 -15.00

Shibor

其中:隔夜 3.3810 3.4160 -3.50

七天 4.7730 4.7390 +3.40

三个月 4.8979 4.8978 +0.01

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