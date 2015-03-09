《交易视点》中国债市收益率向上调整空间料较有限--中信证券

路透上海3月9日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，在流动性适度宽松的背景下，债市收益率即使有向上调整的可能，幅度也将较为有限，将延续牛市行情、风险不大，但下行空间和节奏仍然受资金利率波动的干扰，建议控制仓位、灵活操作。

春节假期以后，利率产品收益率处于震荡上行的通道中，央行降息政策出台带来部分资金获利了结，近期宏观数据出现改善迹象，资金利率的居高不下也导致流动性预期出现波动。

然而，终端需求疲弱以及融资需求低迷的情况并未改善，而政策面着力降低社会融资成本则意味着当前资金面的紧张只是短期冲击而非长期趋势，流动性适度宽松仍可期。

**因春节错位，出口增长超预期**

整体来看，受春节错位影响，2月份出口增速大幅反弹；即使考虑春节错位，1-2月份出口累计同比增长达到15%，1-2月份季调后的趋势环比在10-12%附近，出口增速的回升仍旧超出预期。

我们目前找不到特别好的理由解释出口的回升，一方面，去年四季度中国人民币实际有效汇率明显升值，其滞后影响应该抑制出口的增长；另一方面，我们也没有观察到虚假贸易的存在。

考虑到近期PMI细项中新出口订单指数并不理想，BDI指数也在继续探底，我们认为出口的强劲回升仍存在不确定性。进口方面，1-2月份进口下挫主要受到内需低迷以及大宗商品下跌影响。

**关于地方债发行量和存量债务置换**

首先，从今年经济指标预期目标看，今年国债的供给量约为2.1万亿，地方债的供给量约为6,700亿；根据3月6日公布的2015年预算草案，除了地方政府一般债券，今年还有1000亿地方政府专项债券。

第二，财政部部长楼继伟表示地方债务的解决思路是“开前门、堵后门，防范出现系统性风险”，经济观察报报导财政部已经批复3万亿的存量债务置换并非空穴来风。

目前，“3万亿”存量债务置换是指所有额度、第一批额度还是今年的额度我们不得而知，这依赖于财政部对存量债务甄别的情况，以及另外几种解决方案能够化解的债务量，如果从存量债务的到期量来看，“3万亿”作为今年的额度也不算夸张。

第三，由于地方债利率可能低于其他债务形式，金融机构或许不愿意将到期的贷款、信托和城投债资金全部配置在地方债上，同时可能挤压国债等利率产品的需求，进而导致地方债及国债等产品的收益率上行，其他相对高收益率资产的收益率下行，尤其是存量的其他地方债务，如城投债。

尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部即已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。

本月稍早，本地媒体经济观察网报导，财政部已经批复了3万亿的存量债务置换，其中1万亿的额度已经批复到各省财政厅，西南某省获得300亿的额度。

**2月中债登数据分析**

2月份中债登债券总托管量为28.8万亿，受到期量增加以及春节期间发行量减少的影响，各主要券种托管量均环比下降或增幅缩窄。

从投资者结构来看，2月债券净增量主要被商业银行中的城商行以及广义基金中的商业银行理财产品所增持，前者主要增持国债和政金债，后者增持品种以政金债为主；与此同时，全国性大行大幅减持国债、政金债共计1,353亿元，而境外机构需求也有所走弱。

从回购融资余额来看，全国性商业银行资金融出意愿降至低点，主要资金融入机构中城商行资金融入余额仍在大幅攀升，而保险机构、广义基金则大幅削减资金融入额。(完)