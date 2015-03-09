欧洲金融：欧洲银行业收益缺口渐显，大幅删减成本势在必行--研究

路透伦敦3月9日 - 周一的一份研究报告显示，欧洲的银行业者需要删减五分之一成本，并且营收同时成长15%，收益才能与资本成本打平。

根据顾问公司EY的一项研究报告，今年欧洲银行业股东权益报酬率(ROE)的平均值，可能再度不到资本成本的一半，远远落后于美国同业，因高成本与经济成长疲弱，令欧洲银行业陷于挣扎。

那表示今年势将难以避免裁员，重整的速度也将加快。

EY的欧洲银行业指标(European Banking Barometer)显示，今年股东权益报酬率平均将成长1.6个百分点，但这只能将ROE推升至4.4%，而平均资本成本为9.4%，美国银行业的平均ROE则为12.2%。

EY系针对11个市场的226名资深银行界人士进行调查。

这项调查显示，欧元区银行获利能力持续不振，赶不上筹资成本的情况尤其明显，这意味着投资者将资金投往别处收益会更高。

欧元区银行业的监管官员表示，恢复持续盈利是银行业面临的最大的挑战，而且可能需要出售业务。