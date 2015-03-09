《交易视点》中国财政部批复地方存量债务置换利好城投企业--中信证券

路透上海3月9日 - 中国中信证券 最新信用产品周报称，财政部批复地方存量债务置换，将令今年到期的近2万亿元人民币地方政府债务受益，对缓解相关城投类企业的流动性风险是利好。

报告指出，上周七年期提前还本的中西部地级城投债二级市场收益率上行10基点(bp)至5.75%左右的水平。而据相关媒体报道，财政部批复3万亿地方存量债务置换，1万亿额度已批复至各省财政厅；若属实，则对于2015年到期的1.86万亿左右的地方政府债务（审计署截至2013年6月数据，不包括或有负债）大有裨益，可以缓解平台类企业面临的流动性风险。

而对于上述1万亿（或3万亿）的替换债券如何发行，若通过公开市场发行，考虑到财政预算草案报告提及的地方政府债券净增量6,000亿元、地方政府债券到期量1,714亿元，则供给至少1.77万亿，将对市场带来较大的冲击；若上述替换债券通过央行购买形式，则商业银行的资产端从贷款置换为准备金，在一定程度上会增加债券需求。

尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部即已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。

本月稍早，本地媒体经济观察网报导，财政部已经批复了3万亿的存量债务置换，其中1万亿的额度已经批复到各省财政厅，西南某省获得300亿的额度。

**资金利率居高不下，对短端产品仍有压力**

上周1年期各等级短融收益率分别上行10-15bp左右。央行逆回购规模750亿元、注入流动性仍显不足，逆回购利率虽略降10bp、但在超预期降息的背景下此次下调幅度让人失望。

上周证监会公布审核通过24家IPO，将集中在本周陆续发行，再次打击资金面。在此背景下，1年回购互换利率大幅上行21bp至3.59%附近，1年国开、AAA短融分别上行7bp、15bp至3.71%、4.50%，期限利差继续处于较低水平。

短期，受外汇占款、IPO因素影响，资金利率水平居高不下，对短端产品形成压力；但5%左右的7天资金利率不具备持续性，此次调整给投资者带来配置机会，配置型投资者可择机选择中低评级短端产品。

**政策仍有宽松空间，可在市场回调后建仓**

上周中票市场交投一般，投资者获利回吐、收益率上行15bp左右。周末公布外贸数据，前2月进出口增速分别为-19.9%、15.3%，贸易顺差继续扩大、超过市场预期，但近期美元表现强势，仍会对人民币汇率造成压力，外汇占款仍将不乐观，同时考虑到下周新股密集发行，资金面前景仍不乐观。

本周将陆续公布通胀、工业增加值、信贷与M2、社融等经济与金融数据，目前来看，工业增加值增速可能有一定改善，在资金面相对较紧的背景下，短期内市场可能将继续面临一定的回调压力。

但是从中期来看，基本面预计仍将维持相对较弱的走势，未来的货币政策仍有宽松的空间，投资者可考虑在市场回调后建仓，进行波段操作；对于配置型投资者来说，仍然建议选择3年期左右中低等级产品予以配置。

**新券点评**

上周共有91只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,093.50亿元。

短融和超短融中，我们推荐15中交建SCP002、15中粮SCP001、15宁沪高SCP002、15深投控SCP001、15五矿股SCP001、15中电建设CP001、15中城建SCP001、15长虹SCP001、15清控SCP001、15桂水电CP001、15鲁宏桥 CP001、15电建水电CP001。

中期票据中，我们推荐15浙交投MTN001（品种一、二）、15浙交投MTN002（品种一、二）；私募票据中，我们推荐15陕煤化PPN001；企业债中，我们推荐15苏国信债。(完)