《全球汇市》就业数据提振美元指数触及11年新高，希腊问题重成焦点

美国数据的影响盖过了中国周日公布的出口数据等其他报告。数据显示中国2月出口大幅增长。
周一的焦点是欧元区财长会议结果，本次会议将讨论希腊提交的改革计划。
希腊与欧元区伙伴国上个月达成了协议，延长纾困计划四个月，但希腊要到4月纾困审查顺利完成后才能得到资金援助。
欧洲央行执委科尔周日对一家塞浦路斯报纸称，欧洲央行准备与希腊合作完成对纾困计划的审查，但时间所剩无几。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0840 1.0843 -0.03 -10.39 1.2097
美元/日圆 121.03 120.83 +0.17 +1.13 119.68
欧元/日圆 131.20 131.02 +0.14 -9.38 144.78
美元/瑞郎 0.9866 0.9859 +0.07 -0.75 0.9941
英镑/美元 1.5056 1.5035 +0.14 -3.32 1.5573
美元/加元 1.2613 1.2619 -0.05 +8.56 1.1618
澳元/美元 0.7691 0.7711 -0.26 -5.84 0.8168
新西兰元/美元 0.7331 0.7357 -0.35 -5.98 0.7797
澳元/日圆 93.080 93.170 -0.10 -4.78 97.750
新西兰元/日圆 88.730 88.890 -0.18 -4.91 93.310
英镑/日圆 182.22 181.67 +0.30 -2.23 186.38
澳元/新西兰元 1.0484 1.0466 +0.17 +0.14 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/戴素萍/秦德兴/汪红英；审校 龚芳/孙茉莉/徐文焰/杜明霞)