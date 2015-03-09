《全球汇市》就业数据提振美元指数触及11年新高，希腊问题重成焦点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，但仍比一个月前低25%

路透新加坡5月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周四处在三日高位每吨61. 08美元，但比一个月前低出25%，因未来料有更多供给。 贸易商表示，下个月来自西方的到岸船货将高于5月。 他们解释到，西方汽油库存高企加上转向使用液化石油气(LPG)，将 释放更多石脑油并运往亚洲。 5月3日止的一周，新加坡陆上轻质馏分油库存下降10.5%至九周低点1 ,330万桶。 但美国能源资料协会(EIA)周三称，上周美国汽油库存上升19.1万桶 。 而之前4月21日止当周，美国汽油库存急剧增长340万桶。 亚洲汽油裂解价差处在两日低点每桶8.56美元。 新加坡现货市场有六笔交易达成，五笔是汽油，一笔是石脑油。 皇家荷兰/壳牌石油集团周四公布季度净利大增，高于分析师预估， 因受到油价上扬及炼油利润率改善提振。 (完) (编译 王洋; 审校 李春喜)