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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 12:38 BJT

韩国经济：企划财政部长官称出口成长较预期缓慢，需进行结构性改革

路透首尔3月9日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周一表示，韩国出口成长弱于政府预期，需要更加努力来提振经济复苏。

“经济正在好转，但速度和力道疲弱，”崔炅焕在首尔视察道路建设后对记者表示。

“我们需要结构性改革，才能摆脱这种疲弱情况，因为结构性缺陷所引发的问题日积月累会愈发严重，但应该要采取额外举措来提振复苏。”(完) (编译 戴素萍 审校 高琦)
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