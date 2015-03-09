《交易视点》中国地方存量债转换将利好城投债，利率债承压--国泰君安

路透上海3月9日 - 中国国泰君安证券研究所最新报告认为，财政部批复政府债务置换额度，缓解地方政府债务周转担忧，将推动城投债估值修复。同时替代性供给上升将加大目前的利率债调整压力。

尽管全国性地方政府债务甄别尚未全部结束，中国财政部即已下达1万亿元地方存量债务置换债券额度，允许地方把一部分到期的高成本债务转换成地方政府债券，以降低利息负担。

本月稍早，本地媒体经济观察网报导，财政部已经批复了3万亿的存量债务置换，其中1万亿的额度已经批复到各省财政厅，西南某省获得300亿的额度。

报告称，置换额度将以何种形势替换现有政府债务尚不确定，但可以确定的是将大幅降低目前市场对于地方政府再融资周转风险的担忧，同时也进一步体现了政府“化解”而非“暴露”存量债务风险的决心和意图。

据此前思路，结合财政部部长在“两会”期间表述来看，以低成本置换高成本、以长期限置换短期限应该是基本原则，这将大幅降低地方政府债务的到期再融资周转风险（和融资成本压力），市场此前担忧情绪有望大幅缓解。

春节前后，我们对于城投债的判断转为相对乐观，主要基于以下理由：

（1）从财政部要求地方政府重新上报债务甄别结果，而非主观地按之前“351号文”标准一刀切，透露财政部态度或有微妙变化，存量债务兜底和再融资担忧将有所缓解；

（2）发改委和交易商协会先后调整城投债审批政策，表面上是按照“43号文”要求提高门槛，但若对比1、2月份的城投债发行真空来看，实际上应该理解为城投债再融资的实质松动；

（3）财政部确定2015年地方政府赤字额度只有5,000亿元，意味着地方政府债年内无法取代城投债和城投贷款融资，过渡期城投平台融资安排必不可少，将缓解市场此前担忧。

（4）交易所启动场外协议质押回购安排利好不可质押回购券的利差收窄，尤其是前期被剥夺质押回购资质的城投债。

同时，若置换额度落地，利率债替代性供给将大幅上升，叠加前期过度透支宽松政策的预期修正，将进一步加剧利率债的调整压力。(完)