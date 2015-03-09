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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 13:24 BJT

日本央行：刺激措施不是针对日圆，符合G20协议--副总裁中曾宏

路透日本松山市3月9日 - 日本央行副总裁中曾宏周一表示：

* 不就具体外汇水准和日圆走势置评

* 希望汇市走势平稳，并能反映经济基本面

* 日本央行的刺激计划旨在实现2%的通胀率目标，而非直接去影响汇率

* 日本央行的刺激计划完全符合G20协议

* 日圆贬值提振出口和制造业者的利润，但损害小企业和家庭收入

* 若日本央行再度放宽政策，其举措将取决于当时的经济和物价环境

* 日本债市流动性不会急剧下降

* 日本央行从市场购买日本公债不会遇到严重困难

* QQE的成本包括可能损及日债市场运转和流动性，但目前未见到风险变为现实。(完)
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