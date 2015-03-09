中国汇市：人民币早盘跟随中间价小跌，美元强势带动购汇需求

路透香港3月9日 - 美元指数周一早盘触及11年新高，中国人民币中间价连续第五日走贬，创逾四个月低位。人民币兑美元即期 早盘亦跟随小幅下跌，交易员称，美元强势带动购汇需求，人民币则走贬。
"美元指数周一早盘触及11年新高，市场预期美联储可能会及早升息，美元强势带动购汇需求，在岸即期小幅走跌。" 一位中资银行交易员称。
美元指数 周一最高升至2003年9月以来的高点97.781。
“早盘境内外价差扩大至在130个基点以上，离岸CNH在6.275附近交投比较活跃，长期限掉期价格保持高位震荡，在岸（CNY）跌离岸（CNH）涨，套利盘有所增多。”香港一位外资行交易员表示。
北京时间12:42，人民币兑美元即期报6.2653元，上日收报6.2629元；今日人民币兑美元中间价 为6.1563元，上日为6.1533元。
交易员并指出，强势美元下，短期人民币贬值压力较大，但人民币能否真正走贬还看央行的态度，中间价能否放开空间是关键。
全球汇市，美元指数周一早盘触及11年新高，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储，FED)可能将及早升息。欧元 在亚洲市场早盘跌至1.0822美元，在周五低点1.0839下方创下2003年9月以来新低。欧元最新报1.0837。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4005/6.4055，较上日尾盘为6.3990跌0.02%。
北京时间12:46，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 报在6.2776/96元，上一交易日尾盘报6.2835元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）
(记者 赵红梅; 审校 林高丽)