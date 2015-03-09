《热点透视》日本经济成长恐指望不上日圆贬值

美国热股：Alphabet上涨，此前谷歌同意支付3亿欧元了结一意大利税务争议
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee
路透新加坡3月9日 - 日圆疲软并未给日本经济带来多大激励，即便日本第四季国内生产总值(GDP)增幅有一半是受出口带动。
3月9日公布数据显示，日本第四季GDP修正数据远逊于最初估值。国内民间需求几乎没有成长，持续自2014年4月上调消费税以来民间支出一直萎靡不振的状态。第四季GDP较前季成长0.4%，其中净出口贡献了0.2个百分点的力量。
安倍晋三2012年12月就任首相时，对外贸易并不是带动日本经济摆脱衰退的支柱。而大型出口商本应助力经济加速成长。所以，安倍让日圆兑美元贬值30%来鼓励出口商。
但因日圆贬值而收获颇丰的出口商却谈不上有多么慷慨。随着日圆汇率已然愈发有竞争力，日本出口商调降美元计价产品价格以抢占市场份额。但他们并未把增收获利以大幅加薪的形式与员工共享。这就是消费和投资仍然疲弱的原因所在。
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巴克莱分析师团队认为，日本企业本可以在这段期间采取更大胆行动，抢夺更多市场份额，因按照以美元、欧元和其他货币计算的出口合约来看，日本商品海外售价自2012年12月以来下降5.7%，同期日圆经通胀调整后兑一篮子其他货币贬值24%。
日本制造商或许对于扩大折扣力度有所保留，因为全球收入太疲弱，无法提振销量。如果是这样的话，那么继续印制日圆可能也作用不大。
在巴克莱外汇策略师看来，安倍经济学或许已经到了该把焦点从日圆贬值转向薪资刺激的时候。问题是企业只是聘雇非正式雇员。兼职和合同工都没有争取大幅加薪的议价能力。
日本老早就该进行劳动市场改革。GDP数据提醒人们，日圆贬值充其量也就是带来支撑，并不会起到加速成长的作用。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透新加坡5月4日 - 近月粘度价差(即180-cst与380-cst燃料油之间 的价差)周四升向两年高点，因投资人担心180-cst燃料油供应收紧，导致 买兴激增。180-cst燃料油可以与高粘度材料混合成船用燃料油。 行业消息人士称，过去几周180-cst燃料油的供给已经表现出收紧迹 象。 路透数据显示，周四的6月粘度价差较上日每吨跳涨2.25美元，至9.5 0美元，为2015年7月以来最高。 在洲际交易所(ICE)，从5月/6月到9月/10月的380-cst燃料油跨月价 差成交量均较上一日增长，0930 GMT时成交量超过100万吨。 ICE-380-cst燃料油7月/8月合约周四较上日涨幅最大，每吨升水0.65 美元，上日为升水0.40美元。 ICE 380-cst 6月/7月合约是成交最活跃的跨月价差，总计成交64万 吨，每吨升水也为0.65美元。 周四普氏窗口有四笔交易达成，其中包括一笔2万吨380-cst燃料油， 以及三笔总计6万吨的180-cst燃料油船货