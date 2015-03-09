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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 13:26 BJT

日本数据：2月服务业景气判断指数升至50.1，连三个月上升--内阁府

路透东京3月9日 - 日本内阁府周一公布的调查显示，2月服务业景气判断指数升至50.1，连续三个月上升。

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。2月服务业景气判断指数高于1月的45.6。

内阁府称经济呈温和复苏趋势，尽管仍有些疲弱。之前内阁府称经济复苏呈现疲弱。

调查显示，2月展望指数由前月的50.0升至53.2。

内阁府自2001年8月开始汇整该数据。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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