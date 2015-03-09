《国债期货周评》国债期货下行风险在加大

（本文由国泰君安固定收益部研究主管周文渊提供，仅代表本人观点）

央行决定自2015年3月1日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，但国债期货上周一在瞬间高开后便一路走低，国债期货如此低迷表现主要在于前期宽松预期已在行情中反映得较为充分，降息更像是利好出尽，使得行情有所回调。国债期货主力合约TF1506上周一开盘99.270元，最高99.270元，最低98.664元，收盘98.808元，跌幅0.31%。技术指标上，行情跌破10日均线，呈现一定的调整意味。2月汇丰PMI终值大幅上修到50.7，高于初值50.1和一月份的49.7，引发市场谨慎心态，国债期货高开低走，主力合约跌穿99元。截至上周五，TF1503、TF1506和TF1509的结算价分别为97.830元、98.470元和99.004元，较前周五的结算价分别下降0.564元（-0.57%）、下降0.650元（-650%）和下降0.656元（-0.66%）。全周主力合约TF1506日均振幅0.453%，振幅明显高于前周。

成交和持仓方面，国债期货日均成交量、持仓量较前一周均提升。主力合约TF1506日均成交量13005手，比前周日均成交量增加6718手，增幅超过100%，TF1506日均持仓量近几周来持续增加，日均持仓量31784手，较前周日军持仓量增长3031手。截至上周五收盘，前五大期货公司在主力合约TF1506上的空单持仓为22336手，多单持仓为13461手，净持仓为8875手空单，多头、空头的力量均较前周提升，同时空头力量依然强于多头力量。CTD券方面，基于期货结算价和现货中债估值净价的活跃CTD券依旧是140024.IB，周五CTD券的基差为-0.377，IRR为4.868%。活跃CTD券本周一共成交112.3亿张，成交量逐渐回复正常。

上周全球市场继续分化。欧元区1月PPI同比萎缩3.4%，创2009年11月以来最差记录，环比萎缩0.9%，双双不及预期，通缩继续笼罩欧元区。韩国2月CPI同比上涨0.5%，涨幅创15年最低，也使得韩国央行降息的压力与日俱增，行长Lee JuYeol明确表示，如果经济出现恶化，央行可能会进一步降息。澳洲联储周二上午宣布维持利率不变，称目前维持基准利率稳定在2.25%是适宜的。印度央行降低回购利率25个基点，至7.5%。降低逆回购利率25个基点，至6.5%。维持现金存款准备金率(CRR)在4%不变。欧元区2月Markit服务业采购PMI终值53.7，2 月Markit综合PMI终值53.3。美国2月Markit服务业终值57.1，2月 Markit综合PMI终值57.2，2月ISM非制造业PMI 56.9，整体继续好转。美元指数持续走强，上周大涨2.58%。大宗商品方面，随着欧洲局势不断稳定和美元稳步走高，黄金储存的避险功能将会弱化，COMEX黄金价格下跌3.75%，而COMEX白银、IPE布油和NYMEX原油价格也下跌。

人民币汇率维持相对强势，即期汇率对美元小幅升值。中国央行维持住人民币汇率的相对强势地位，必然会对国内货币政策走向产生扰动；经典“不可能三角”会稀释国内货币政策的独立性。因此，应该看到要短期维持人民币汇率的基本强势，可能需更多举措。

一是，短期货币政策要从逆美元周期转化为顺美元周期。可以看到，美国加息预期随着经济数据好转在强化，很可能在3月份会议美联储删除“耐心”两字，这会进一步强化联储货币政策收紧的预期。

金融市场的走势具有很强的前瞻性，美元指数近期从95向上快速突破到98关口；美债收益率从希腊危机带来的低点1.68%附件迅速反弹到2.24%，短短1个多月就上行近60BP；黄金价格向下跌破1200美元关口。跟随美元的强势，如果人民币汇率要维持对美元的相对强势，则需要在短期货币政策上从逆周期转换为顺周期，即货币政策短期面临收紧。

由于目前中国的金融市场也处于转轨期，从银行主导向金融市场主导的金融体系对中国货币政策的传导有明显的差异。这使得中国央行在货币政策取向上有了更多的腾挪空间。在银行系统和金融市场实施的双宽松可以定义为宽松的货币政策，银行+金融市场两者选其一实施放松，可以用稳健货币政策来定义，双紧则可定义为紧缩货币政策。

目前短期货币政策收紧压力，极有可能看到一个配合是对于银行系统的宽松和金融市场的紧缩，因为外汇市场和货币市场的相关度更高。因此，只要汇率维持强势，人民币货币市场的利率短期内面临上行压力。这对于债券市场的投资者而言有较强的参考价值。

二是，从防治通缩预期的角度来看，财政方面的刺激可能会较快出台。重点是两个方面：一个是改善风险规避情绪。对当前中国而言就是要应对信用风险预期上升造成的信用收缩局面，合理缓释信用风险。一个是，适当稳定住总需求。基建和房地产方面的政策可能会进一步加大力度，稳定住投资是关键一步。从两会的政府工作报告来看，虽然经济增长目标下调到7%，但投资增速依然维持在15%，投资的目标并未出现明显下调。2015年拟安排财政赤字1.62万亿元，比去年增加2700亿元，赤字率从去年的2.1%提高到2.3%。其中，中央财政赤字1.12万亿元，增加1700亿元；地方财政赤字5000亿元，增加1000亿元。铁路投资要保持在8000亿元以上，新投产里程8000公里以上；重大水利工程已开工的57个项目要加快建设，今年再开工27个项目，在建重大水利工程投资规模超过8000亿元。铁路加水利合计1.6万亿的投资规模有可能在两会有加快启动。无论是防风险，还是扩需求都会带来信用扩张，预计短周期内可以观察到信贷、M2和社融的回升。