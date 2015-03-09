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债券 | 2015年 3月 9日 星期一 14:35 BJT

路透基点：台钜集团与五家银行签订3.8亿台币再融资贷款--TRLPC

台钜为A部分和B部分贷款借款人，海外子公司Cosmic International
 Ltd为C部分贷款借款人。两个借款人都可以提取贷款，但总额不能超过3
.8亿台币。
    
    A部分贷款利率为较一年期邮政储蓄利率加码100个基点；B部分利率
为较一年期邮政储蓄利率加码110个基点；C部分利率为较六个月期伦敦银
行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点。C部分贷款中，若台北银行间拆
息利率(TAIFX)和LIBOR利差超过30个基点的话，由借款人支付超出部分。
    
    这笔贷款为2011年12月取得的7.0206亿台币五年期贷款提供再融资。
    
    台巨创立于1982年，集团总部为于台湾台南，总部约有近100全职人
员，世界员工约有4000人。拥有三个专业研发实验室，三个产品设计部门
，四座专业工厂设于中国福州。(完)    
    
  
 (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 蔡美珍)
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