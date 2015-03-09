路透基点：台钜集团与五家银行签订3.8亿台币再融资贷款--TRLPC

台钜为A部分和B部分贷款借款人，海外子公司Cosmic International Ltd为C部分贷款借款人。两个借款人都可以提取贷款，但总额不能超过3 .8亿台币。 A部分贷款利率为较一年期邮政储蓄利率加码100个基点；B部分利率 为较一年期邮政储蓄利率加码110个基点；C部分利率为较六个月期伦敦银 行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点。C部分贷款中，若台北银行间拆 息利率(TAIFX)和LIBOR利差超过30个基点的话，由借款人支付超出部分。 这笔贷款为2011年12月取得的7.0206亿台币五年期贷款提供再融资。 台巨创立于1982年，集团总部为于台湾台南，总部约有近100全职人 员，世界员工约有4000人。拥有三个专业研发实验室，三个产品设计部门 ，四座专业工厂设于中国福州。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 蔡美珍)