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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 16:28 BJT

台湾央行：共发行954亿台币存单，发行余额增6亿

路透台北3月9日 - 台湾央行周一公布，共发行954亿台币存单。与今日存单到期金额948亿台币相较，存单发行余额增6亿。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 946

91天期 0.93 6

182天期 1.05 2

央行上日发行2,811亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,924.6亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为96亿台币，累积至周日超额准备为391亿台币、加计前期1%的超额准备为1,404亿台币。(完) (记者 高洁如；审校 张喜良)
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