版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 15:15 BJT

欧洲政经：德国副财长称，欧元集团今日不会就希腊议题做出决定

路透柏林3月9日 - 德国副财长Steffen Kampeter周一表示，他并不预期今日稍晚的欧元区财经首长会议将会就希腊问题做出明确决定，因财经首长们还在等待希腊改革计画的财务细节。

Kampeter在德国一电台专访中表示，“我不预期欧元集团今天傍晚会有重大决定。”

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)先前表示，若欧元区伙伴回绝雅典当局提出的最新改革提案，则可能会要求进行公投或提前大选，对此Kampeter提出反击，称这只会导致希腊延后执行其所需要的经济措施。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐