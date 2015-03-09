《汇市简讯》欧洲开盘：美联储提早升息预期带动美元上涨

0630GMT * 欧元/美元涨0.10%，新西兰元/美元跌0.29%，美元/日圆升0.12%， 美元/韩元上扬1.2% * 美元/马币(林吉特)涨0.93%，美元/印度卢比升0.76%，美国10年期 公债收益率报2.2307% * 日经指数收低0.95%%，沪综指涨1.6%，MSCI明晟亚太地区(除日本) 指数跌1.16%，布兰特原油期货下挫0.45% * 日本第四季经济增速远逊于初值水准，因资本支出下降，这一迹象 令人担忧消费者支出反弹并未刺激企业投资 * 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周日在接受一家报纸 采访时表示，如果欧元区伙伴国拒绝希腊的债务和经济增长计划，该国可 能举行全民公投或提前大选。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 于春红; 审校 蔡美珍)