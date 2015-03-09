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市场报道 | 2015年 3月 9日 星期一 14:44 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美联储提早升息预期带动美元上涨

0630GMT
    
    * 欧元/美元涨0.10%，新西兰元/美元跌0.29%，美元/日圆升0.12%，
美元/韩元上扬1.2%
    * 美元/马币(林吉特)涨0.93%，美元/印度卢比升0.76%，美国10年期
公债收益率报2.2307%
    * 日经指数收低0.95%%，沪综指涨1.6%，MSCI明晟亚太地区(除日本)
指数跌1.16%，布兰特原油期货下挫0.45%
    * 日本第四季经济增速远逊于初值水准，因资本支出下降，这一迹象
令人担忧消费者支出反弹并未刺激企业投资 
    * 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周日在接受一家报纸
采访时表示，如果欧元区伙伴国拒绝希腊的债务和经济增长计划，该国可
能举行全民公投或提前大选。    
    (完)
            
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 (编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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