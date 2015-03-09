《汇市简讯》英镑/美元可能全面回调到1.4952

美国热股：Alphabet上涨，此前谷歌同意支付3亿欧元了结一意大利税务争议
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
0638 GMT * 英镑/美元周五收在1.5094下方，此处是1.4952-1.5554的76.4%回 档位 * 英镑现阶段可能全面回调到1月23日以来的低点1.4952美元 * 若跌破上述低位，英镑可能进一步下探2013年7月所及低点1.4814 美元 * 亚洲盘低点在1.5025，不过到欧洲盘时有所上涨 * 卖单下移到一目云区底部1.5187的略上方 * 技术图(link.reuters.com/gyg34w) (编译 高琦 审校 张若琪)
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
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