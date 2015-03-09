版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 9日 星期一 14:49 BJT

《汇市简讯》英镑/美元可能全面回调到1.4952

0638 GMT
    
    * 英镑/美元周五收在1.5094下方，此处是1.4952-1.5554的76.4%回
档位
    * 英镑现阶段可能全面回调到1月23日以来的低点1.4952美元
    * 若跌破上述低位，英镑可能进一步下探2013年7月所及低点1.4814
美元
    * 亚洲盘低点在1.5025，不过到欧洲盘时有所上涨
    * 卖单下移到一目云区底部1.5187的略上方
    * 技术图(link.reuters.com/gyg34w)
    
      

 (编译 高琦 审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐