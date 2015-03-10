中国公开市场：今日将进行350亿元逆回购操作，期限七天--业内人士

路透上海3月10日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行350亿元人民币逆回购操作，期限为七天。

上周央行共进行两次逆回购操作，期限均为七天，当周净回笼1,450亿元。与去年春节后立即停止逆回购而资金面转宽相比，今年滚动进行的逆回购操作，也未明显缓和流动性紧势。业内人士认为，这应该与外汇占款增势下降有关，基础货币供应渠道发生变化，再次降准可期。

据路透统计，本周公开市场有1,130亿元逆回购到期回笼资金，而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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