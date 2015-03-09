重温稿-《台湾新债预测》10年期104/5公债得标利率料落在1.65-1.67%

* 标售标的：104/5期10年公债

* 标售时间：周二(10日)

* 标售金额：预估400亿台币

* 预测中值：1.65-1.67%

* 受访机构：10家

路透台北3月9日 - 台湾财政部周二将标售今年第一档10年期公债104/5 。路透调查显示，由于美国上周五公布非农就业数据增长强劲，带动台债整体气氛随美债持续偏空，且国际债资金排挤效应仍在，预计该期公债得标利率料落在1.65-1.67%间。

路透周一访谈10家金融机构，包括四家大型银行、三家证券、二家票券、一家大型金融机构，市场预估中值为1.65-1.67%，大区间则在1.645-1.68%。

10年券向来主要买盘来自大型金融机构及大型行库，由于国库署已接连截标三度，多数交易商预期此次国库署截标的可能性仍高，假设稍晚美债盘势变化不大，国库署顶多截标在该券发行前交易区间高位附近。

〞让国库署决定利率，资金不一定要买公债，也可以买一些国际债。〞一家大型官股行库交易主管说。

但有大型民营银行则以空单量逾百亿台币及银行间公债到期补券需求为由，预估此券可望足额标售，即便截标也距发行前交易区间高位不远。

据柜买中心统计，截至上周五国际债券流通在外将有137档，主要包括53档宝岛债，发行余额共计367.49亿人民币，及75档美元计价国际债券，发行余额共计273.91亿美元，另有7档澳元计价国际债券，发行余额为6.3亿澳元。

本次104/5期增额公债预计标售400亿台币，将在周五(13日)发行。

以下为交易员观点整理：

--大型银行交易员认为，近期美债殖利率大幅弹升，市场下标态度料趋于保守，且国际债及宝岛债持续热烈发行亦持续排挤台债投资部位，该券得标利率料落在1.66%附近，明显高于上次10年增额券标售利率的1.59%。

--此档为今年第一档10年券标售，有鉴于今年已有三档公债遭财政部截标，以及此券发行量仍高达400亿台币，部分交易商做好国库署截标的心理准备，倘若美债稍晚变化不大，预估截标利率可能落在发行前交易区间高位1.66-1.67%附近。

--大型民营银行则指出，该券发行前交易期间空单量已破百亿台币，空单回补需求佳，加以3月间10年及15年公债到期量高达1,300亿台币,且短线殖利率弹幅已大，此皆吸引投资买盘回补及进驻，令足额标售在1.66-1.67%的预期大为提高，即使截标也是小额截标。

--大型寿险交易员则表示，目前寿险资金仍旧青睐国际债，即使10年券殖利率弹幅已大，但对此次10年券标售仍旧兴趣缺缺，料此次买盘还是以银行端为主。

相关报价：

--104/5周一在发行前交易殖利率收报1.6540%，成交68.5亿台币。

以下为金融机构对104/05期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大型银行一 1.65 1.67

大型银行二 1.65 1.68

大型银行三 1.65 1.68

大型银行四 1.65 1.67

大型金融机构 1.65 1.67

大型票券 1.645 1.665

大型票券 1.65 1.68

大型证券一 1.65 1.66

大型证券二 1.65 1.68

大型证券三 1.65 1.67

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