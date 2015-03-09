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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 15:42 BJT

法国经济：第一季GDP或将录得0.3%的成长率--央行

路透巴黎3月9日 - 法国央行周一在其公布的最新企业调查中称，估计第一季GDP有望取得0.3%的成长率。这是第二次估值，第一次估值为成长0.4%

法国央行的2月工业领域信心指数从上个月的98下降至96，服务业信心指数则从91升至92。

“企业管理人员预计3月份工业活动会有更为显着的增长，”法国央行指出，并称同时预计本月服务业也将走坚。

法国政府预估今年经济成长率1.0%，2014年全年成长率为0.4%。(完)

(编译 王洋; 审校 杜明霞)
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