中国央行：周一起普降存准率1个百分点，并有针对性实施定向降准

中国汇市：人民币早盘微升中间价创三周低点，消息面淡静料延续横盘
路透北京5月2日 - 人民币兑美元即期周二早盘微升，而中间价则刷新三周低点。交易员称，节后首日汇价波动区间依然有限，客盘实需购汇仍有，大行则继续适度提供美元流动性，由于近期消息面比较平淡，预计这种横盘窄幅整理走势还将延续一段时间。
路透北京4月19日 - 中国人民银行周日决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周一（20日）起下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点。
央行网站新闻稿并称，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设等的支持力度，自4月20日起对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率1个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平。
此外，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率2个百分点；对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率。
中国央行此前曾于2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。 （完）
(发稿 李铮; 审校 张喜良)
路透北京5月2日 - 人民币兑美元即期周二早盘微升，而中间价则刷新三周低点。交易员称，节后首日汇价波动区间依然有限，客盘实需购汇仍有，大行则继续适度提供美元流动性，由于近期消息面比较平淡，预计这种横盘窄幅整理走势还将延续一段时间。
路透上海5月2日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二持平于92.78；SDR篮子指数微跌至94.12，创有该指数以来新低，BIS篮子指数微 跌至93.7。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.64% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8956 -25 欧元 7.5227 -282 日圆 6.1677 346 港元 0.8865 -6.
路透上海5月2日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周二公布，上周五(28日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.22%至92.78，较2014年底则仍下跌7.22%。