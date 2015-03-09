《中国债市每日综述》现券仍陷疲势，关注资金利率走向及本周经济数据

* 现券收益率及IRS升势难抑

* 国债期货早盘跳水后，午后收窄跌幅

* 资金价格居高，关注央行是否会进一步放水

* 本周经济数据亦是关注重点

路透上海3月9日 - 中国银行间市场周一现券收益率及IRS(利率互换)升势难抑，长债升幅多在5个基点(bp)附近，IRS幅度稍大一些；资金价格居高难下，加之早盘国债期货一度跳水，均进一步压制本已疲弱的市场人气。

他们并指出，隔夜资金供给虽已转暖，但跨IPO周期资金仍紧俏，未来央行是否有进一步放水动作，并带动流动性向好并拉低资金利率，仍是债市再度转强的重要前提；此外本周将公布2月主要经济金融数据，基本面的动向亦是关注重点之一。

“今天(收益率)接着上，资金价格一直下不来，市场信心比较弱，之前靠预期撑着，现在真是扛不住了。”上海一银行交易员称。

他并谈到，在资金利率始终没有明显下降的情况下，此前现券的强势主要是受乐观的政策预期助推，但在连续的降准和降息后资金成本仍不为所动，导致市场情绪很快由强转弱。

受春节错位和低基数因素影响，中国2月出口增速远超市场预期，而内需持续低迷和商品价格走低，令当月进口增速创下近六年来最大降幅，贸易顺差因此刷新纪录新高；在经济下行压力加大背景下，货币政策仍需进一步放松。 明日国家统计局将公布2月工业生产者价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)。

国泰君安证券研究所的最新点评指出，农发行新债定位较二级市场大幅上行7-8bp，长端上行幅度大于短端，曲线重回陡峭化，一级调整将带动二级利率继续上行。而自降息以来，一级招标利率逐步上行，尤其中长端利率较二级利率明显上行，反映配置和交易机构在极度平坦化曲线下对利率重定位。

国泰君安并认为，市场调整未完，建议增持中短期信用债为主要品种，信用债中“性价比”相对高的如房地产债、受益降息品种以及融资条件改善品种值得关注。

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的两期债，五年期品种中标利率为4.02%，10年增发债中标收益率为4.1266%。投标倍数分别为3.09倍和3.01倍。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，五年及10年期最新收益率为3.9516%和4.0506%。

国债期货主力合约TF1506 今日早盘一度大跌逾0.6%，午后震荡反弹收窄跌幅，收报98.540元，较上日结算价跌0.044元，或0.04%；今日成交2.91万手，创一年半来新高，仅次于2013年9月6日上市首日的成交量。

证监会新闻发言人张晓军上周五表示，证监会批准中国金融期货交易所开展10年期国债期货交易，合约正式挂牌日为3月20日。

剩余期限近10年的国开行固息债150205最新报价收益率 在3.85%/3.83%，上日尾盘为3.81%/3.79%。剩余期限2.84年的国开行固息债150201最新报价收益率 在3.81%/3.79%，上日尾盘为3.73%/3.7104%。

**资金供需结构性分化**

银行间市场周一早盘主要回购利率续降，场内隔夜供给极为充裕，部分机构甚至减点融出；但跨越IPO期限的七天及14天品种则拆入不易，价格跌幅相对有限。市场人士表示，新股申购即将来袭，市场谨慎情绪仍难消除，暂关注明日公开市场逆回购操作量价会否出现调整。

交易员认为，不过考虑到机构已充分预期新股冲击，大多未雨绸缪提前备付，预计资金面意外走紧的可能性不大。

“不跨IPO的资金非常松，尤其是隔夜，一早大行就开始放钱，基本是满量供应，现在都泛滥了；跨IPO的就比较紧，而且价格比较贵。”北京一基金交易员称。

东方证券等19家公司的网上网下申购日将集中在周二至周四，此为今年第三批新股IPO。

北京一银行交易员认为，目前资金价格依旧高企，跟资产端收益已呈倒挂态势，还需央行通过公开市场以及SLF等定向手段逐步引导价格的下行，“现在整个市场来讲还是缺钱的，利率自行回落比较难，央行得伸把手。”

关于明日的公开市场操作，他并谈到，应该还是会放出少量逆回购；但利率方面，由于市场利率水平偏高，央行也不能过度偏离市场水平，因而料难以出现超预期的调整。