《中国债市每日综述》现券仍陷疲势，关注资金利率走向及本周经济数据

美国热股：Alphabet上涨，此前谷歌同意支付3亿欧元了结一意大利税务争议
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
* 现券收益率及IRS升势难抑
* 国债期货早盘跳水后，午后收窄跌幅
* 资金价格居高，关注央行是否会进一步放水
* 本周经济数据亦是关注重点
路透上海3月9日 - 中国银行间市场周一现券收益率及IRS(利率互换)升势难抑，长债升幅多在5个基点(bp)附近，IRS幅度稍大一些；资金价格居高难下，加之早盘国债期货一度跳水，均进一步压制本已疲弱的市场人气。
他们并指出，隔夜资金供给虽已转暖，但跨IPO周期资金仍紧俏，未来央行是否有进一步放水动作，并带动流动性向好并拉低资金利率，仍是债市再度转强的重要前提；此外本周将公布2月主要经济金融数据，基本面的动向亦是关注重点之一。
“今天(收益率)接着上，资金价格一直下不来，市场信心比较弱，之前靠预期撑着，现在真是扛不住了。”上海一银行交易员称。
他并谈到，在资金利率始终没有明显下降的情况下，此前现券的强势主要是受乐观的政策预期助推，但在连续的降准和降息后资金成本仍不为所动，导致市场情绪很快由强转弱。
受春节错位和低基数因素影响，中国2月出口增速远超市场预期，而内需持续低迷和商品价格走低，令当月进口增速创下近六年来最大降幅，贸易顺差因此刷新纪录新高；在经济下行压力加大背景下，货币政策仍需进一步放松。 明日国家统计局将公布2月工业生产者价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)。
国泰君安证券研究所的最新点评指出，农发行新债定位较二级市场大幅上行7-8bp，长端上行幅度大于短端，曲线重回陡峭化，一级调整将带动二级利率继续上行。而自降息以来，一级招标利率逐步上行，尤其中长端利率较二级利率明显上行，反映配置和交易机构在极度平坦化曲线下对利率重定位。
国泰君安并认为，市场调整未完，建议增持中短期信用债为主要品种，信用债中“性价比”相对高的如房地产债、受益降息品种以及融资条件改善品种值得关注。
业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的两期债，五年期品种中标利率为4.02%，10年增发债中标收益率为4.1266%。投标倍数分别为3.09倍和3.01倍。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，五年及10年期最新收益率为3.9516%和4.0506%。
国债期货主力合约TF1506 今日早盘一度大跌逾0.6%，午后震荡反弹收窄跌幅，收报98.540元，较上日结算价跌0.044元，或0.04%；今日成交2.91万手，创一年半来新高，仅次于2013年9月6日上市首日的成交量。
证监会新闻发言人张晓军上周五表示，证监会批准中国金融期货交易所开展10年期国债期货交易，合约正式挂牌日为3月20日。
剩余期限近10年的国开行固息债150205最新报价收益率 在3.85%/3.83%，上日尾盘为3.81%/3.79%。剩余期限2.84年的国开行固息债150201最新报价收益率 在3.81%/3.79%，上日尾盘为3.73%/3.7104%。
**资金供需结构性分化**
银行间市场周一早盘主要回购利率续降，场内隔夜供给极为充裕，部分机构甚至减点融出；但跨越IPO期限的七天及14天品种则拆入不易，价格跌幅相对有限。市场人士表示，新股申购即将来袭，市场谨慎情绪仍难消除，暂关注明日公开市场逆回购操作量价会否出现调整。
交易员认为，不过考虑到机构已充分预期新股冲击，大多未雨绸缪提前备付，预计资金面意外走紧的可能性不大。
“不跨IPO的资金非常松，尤其是隔夜，一早大行就开始放钱，基本是满量供应，现在都泛滥了；跨IPO的就比较紧，而且价格比较贵。”北京一基金交易员称。
东方证券等19家公司的网上网下申购日将集中在周二至周四，此为今年第三批新股IPO。
北京一银行交易员认为，目前资金价格依旧高企，跟资产端收益已呈倒挂态势，还需央行通过公开市场以及SLF等定向手段逐步引导价格的下行，“现在整个市场来讲还是缺钱的，利率自行回落比较难，央行得伸把手。”
关于明日的公开市场操作，他并谈到，应该还是会放出少量逆回购；但利率方面，由于市场利率水平偏高，央行也不能过度偏离市场水平，因而料难以出现超预期的调整。
公开市场一级交易商本周仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限仍仅为七天。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透5月4日 - 谷歌发言人表示，该公司已经与意大利当局就一项税务争议达成和解，谷歌将支付3.06亿欧元(3.34亿美元)。这证实了路透之前的一篇报导。
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透新加坡5月4日 - 近月粘度价差(即180-cst与380-cst燃料油之间 的价差)周四升向两年高点，因投资人担心180-cst燃料油供应收紧，导致 买兴激增。180-cst燃料油可以与高粘度材料混合成船用燃料油。 行业消息人士称，过去几周180-cst燃料油的供给已经表现出收紧迹 象。 路透数据显示，周四的6月粘度价差较上日每吨跳涨2.25美元，至9.5 0美元，为2015年7月以来最高。 在洲际交易所(ICE)，从5月/6月到9月/10月的380-cst燃料油跨月价 差成交量均较上一日增长，0930 GMT时成交量超过100万吨。 ICE-380-cst燃料油7月/8月合约周四较上日涨幅最大，每吨升水0.65 美元，上日为升水0.40美元。 ICE 380-cst 6月/7月合约是成交最活跃的跨月价差，总计成交64万 吨，每吨升水也为0.65美元。 周四普氏窗口有四笔交易达成，其中包括一笔2万吨380-cst燃料油， 以及三笔总计6万吨的180-cst燃料油船货