《路透晚报》--3月9日日间新闻摘要（国际版）

--香港股市：恒生指数小跌，但恒生国企指数受内地银行股涨势带动上扬

香港股市收盘涨跌互见，之前中国证券业监管机构称可能授予银行从事证券业务的牌照。尽管银行股的涨势带动内地沪深两市均收高逾1.5%，但香港恒生指数却小幅下跌。Delta Asia Financial Group的策略师Sam Chi Yung说：“这条消息利好内地银行股，因可以拓宽业务范围。但对于香港银行业者来说，我认为不会产生影响，因这些银行已经有这样的业务了。”恒生指数下跌0.2%，收报24,123.05点。恒生国企指数上涨0.6%至11,675.92点。

--汇市：美元稍事喘息，此前创下11年新高

美元稍事喘息，此前美元指数在亚洲时段触及11年半新高，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储，FED)可能将很快升息，利差扩大料支撑美元。美元在欧洲时段遭遇一些获利了结，美元指数最新下滑0.2%报97.425。欧元兑美元上升0.4%至1.0885，亚洲早盘一度跌至1.0822，创2003年9月来低点。

--国际油市：布兰特原油跌向59美元，因美国就业数据提振美元上扬

布兰特原油期货跌向每桶59美元，因令人振奋的美国就业报告推动美元上涨，抵消了地缘政治紧张局势和利比亚及伊拉克减产的威胁。0830GMT，布兰特原油下跌0.40美元至每桶59.33美元。上周该指标油价累计挫跌4.6%，创1月9日止当周以来最大周跌幅。美国原油微升0.08美元至每桶49.69美元。高盛表示，随着全球原油库存开始再度上升，油价将逆转近期的升势，短期内美国西德克萨斯中质油(WTI)价格可能重新回到每桶40美元。

--全球金市：金价徘徊在三个月低点附近，因美元持坚

现货金小升，不过依旧保持在三个月低点附近，因上周五公布的美国非农就业数据提振了对于美联储将很快加息的预期，带动美元触及11年高位。0830GMT时，现货金上涨逾6美元，报1,173.25美元，上周五下跌近3%。

--金属期市：铜价自两周低点反弹，中国银行业相关消息迫使空头回补

伦敦期铜周一弹离两周低点，此前部分中国银行股大涨，因预期北京当局将会扩大发出券商执照，迫使铜市空方回补，并抵销中国进口萎靡以及强势美元的影响。0836 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上升0.6%，至每吨5,778.50美元，稍早一度跌至5,714美元，为2月24日以来最低位。上海期交所主力5月期铜缩减跌幅，此前曾一度跌逾1%，终场收低0.2%，收报每吨42,300元人民币。

--欧元债市：欧洲央行买债首日多数欧债收益率下跌，希腊逆势走高

在欧洲央行购债的头一天，欧元区政府公债收益率(殖利率)多数下跌，对希腊融资的担忧，为周一多头行情中唯一的阴影。德国10年期公债收益率下跌4个基点，报0.36%，收复周五美国非农数据公布后的债券价格跌幅。美国2月非农就业数据强劲，加大了美国升息的可能性。