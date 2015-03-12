新债招标：进出口行一年增发债收益率3.6531%，五年3.9233%--业内人士

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透北京3月12日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息增发债中标收益率3.6531%，五年期为3.9233%；两期债投标倍数分别为3.40倍和3.75倍。
进出口行另外两期七年及10年固息增发债将于北京时间11:30结束招标。
中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，一年、五年、七年及10年期最新收益率为3.7402%、3.9752%、4.0291%和4.0506%。
上述四期债为该行今年第一、三及四、五期增发债，票面利率依次为3.72%、3.85%、3.95%和3.99%。具体发行条款如下：
1、3、4、5期增发债
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招标规模上限 一年和五年40亿元；七年50亿元；10年60亿元
期限/计息方式 1/5/7/10年固息
中标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)；7年：多重价格中标(美国式)
起息日 1/5/7年：1月26日；10年：2月9日
缴款日 3月17日
分销期 3/12-3/17
上市日 1年：3月19日 5/7/10年：3月23日
发行手续费 1年：0.05%；5/7年：0.10%；10年：0.15%
基本承销额 无
---------------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌；审校 边竞/张喜良)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)