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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 11:09 BJT

新债招标：进出口行一年增发债收益率3.6531%，五年3.9233%--业内人士

路透北京3月12日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年期固息增发债中标收益率3.6531%，五年期为3.9233%；两期债投标倍数分别为3.40倍和3.75倍。

进出口行另外两期七年及10年固息增发债将于北京时间11:30结束招标。

中债登银行间固息政策性银行债(进出口行和农发行)到期收益率曲线 显示，一年、五年、七年及10年期最新收益率为3.7402%、3.9752%、4.0291%和4.0506%。

上述四期债为该行今年第一、三及四、五期增发债，票面利率依次为3.72%、3.85%、3.95%和3.99%。具体发行条款如下：

1、3、4、5期增发债

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招标规模上限 一年和五年40亿元；七年50亿元；10年60亿元

期限/计息方式 1/5/7/10年固息

中标方式 1/5/10年：单一价格(荷兰式)；7年：多重价格中标(美国式)

起息日 1/5/7年：1月26日；10年：2月9日

缴款日 3月17日

分销期 3/12-3/17

上市日 1年：3月19日 5/7/10年：3月23日

发行手续费 1年：0.05%；5/7年：0.10%；10年：0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完) (发稿 华小萌；审校 边竞/张喜良)
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