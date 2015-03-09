欧元/美元：美国2月非农就业增幅大于预期，数据公布后欧元大跌，跌穿2003年9月5日低点1.0915，现在该价位已成为阻力位。欧洲周一早盘，欧元在支撑线1.0800略上方交投，若明确跌破该支撑位，跌势可能将延伸至下一个障碍位、2003年4月11日低点1.0700。我们的技术震荡指标侦测出下跌速度加快，并强化了欧元走低的可能性。相对强弱指标仍处于超卖范围，且仍在下行之中，在此同时MACD则是处于零线及讯号线之间，也是呈现下行。就整体趋势而言，我认为欧元/美元仍处于下跌趋势。欧元/美元高点及低点均逐步下行，处于50日及200日移动均线下方。