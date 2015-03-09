路透伦敦3月9日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：美国2月非农就业增幅大于预期，数据公布后欧元大跌，跌穿2003年9月5日低点1.0915，现在该价位已成为阻力位。欧洲周一早盘，欧元在支撑线1.0800略上方交投，若明确跌破该支撑位，跌势可能将延伸至下一个障碍位、2003年4月11日低点1.0700。我们的技术震荡指标侦测出下跌速度加快，并强化了欧元走低的可能性。相对强弱指标仍处于超卖范围，且仍在下行之中，在此同时MACD则是处于零线及讯号线之间，也是呈现下行。就整体趋势而言，我认为欧元/美元仍处于下跌趋势。欧元/美元高点及低点均逐步下行，处于50日及200日移动均线下方。
澳元/美元：在0.7840美元遇阻，重挫走势跌破0.7750关键支撑，如今转为阻力位。目前预期澳元/美元持续下跌，并下看0.7640附近，亦即来到2月3日及2月12日低点。我们的短线动能技术指标显示，下跌速度加快，这也支持我们的看法。相对强弱指标触及50线阻力后下滑，目前看来将会向下跌破30，同时MACD低于零线及讯号线，暗示汇价将下滑。从日线图上来看，整体趋势仍向下。因此应将0.7640的回升走势视为修正波。我们仍认为澳元未来将下探0.7500区域。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0885 1.0843 +0.39 -10.02 1.2097
美元/日圆 120.79 120.83 -0.03 +0.93 119.68
欧元/日圆 131.47 130.92 +0.42 -9.19 144.77
美元/瑞郎 0.9844 0.9859 -0.15 -0.98 0.9941
英镑/美元 1.5096 1.5035 +0.41 -3.06 1.5573
美元/加元 1.2586 1.2619 -0.26 +8.33 1.1618
澳元/美元 0.7723 0.7711 +0.16 -5.45 0.8168
新西兰元/美元 0.7376 0.7357 +0.26 -5.40 0.7797
欧元/瑞郎 1.0718 1.0693 +0.23 -10.88 1.2026
欧元/英镑 0.7211 0.7204 +0.10 -7.01 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2014 9.1720 +0.32 -2.82 9.4688
美元/挪威克朗 7.8855 7.9040 -0.23 +5.53 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张明钧; 审校 白云)