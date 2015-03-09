更新版 1-台湾数据：2月出口衰退且逊于预期，3月能否转正要看油价变化

(新增财政部与分析师说法)
路透台北3月9日 - 因国际油价低迷及假期因素，台湾2月出口衰退且逊于预期。展望3月，财政部周一表示，在比较基期偏高以及油价能否止跌回稳变数影响下，可否转为正成长有待观察。
财政部统计处长叶满足在一场记者会中称，台湾去年3月出口值达277.4亿美元，为史上第三高。另有炼油大厂将在4月进入岁修导致供给减少，若能止跌回稳，厂商就有备货意愿，但能否因此让出口值一举超越去年的高基期，要看备货效应发酵的程度。
〞原油价格的下跌因素可能会持续影响出口的金额，我们估3月出口年衰退仍达5-6%。〞台新投顾总经分析师王凯民说。
财政部今日稍早并公布，2月出口金额较上年同期衰退6.7%，跌幅大于市场预估的衰退1.03%；2月进口金额153.0亿美元，较上年同月大减22.4%，也逊于市场预估的年减5.93%。
财政部指出，由于国际油价低档盘旋，石油炼制品及塑化产品买气观望氛围浓厚，又适逢农历春节及二二八连续假期，工作天数减少。
至于出口衰退对总体经济产生的影响，叶满足表示，出口主要受油价下跌影响，金额减少不会影响经济，因为进口衍生需求也相对减少。
元富投顾总经分析师许芷雁也指出，出口衰退对GDP的拖累效应不会太高，上半年向来为电子新品淡季，尽管有APPLE WATCH新品有望推出但产值仍小，台湾出口上半年料续处于停滞性成长。
财政部指出，若经过季节调整后，2月出口仍年减2.8%、进口年减13.3%。累计1至2月出口较上年同期减1.3%，进口亦减13.2%。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
2月年变动率(%) 1月年变动率(%)
整体出口金额 -6.7 +3.4
--中国(含香港) -17.3 +11.8
--美国 +15.2 +8.1
--欧洲 -3.7 -12.6
--日本 +12.7 +2.7
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2015年
2月 -6.7 -22.4 +45.6
1月 +3.4 -4.8 +48.0
2014年
12月 -2.8 -12.3 +44.5
11月 +3.7 +5.1 +42.2
10月 +0.7 -1.4 +46.2
9月 +4.7 +0.2 +35.0
8月 +9.6 +14.1 +41.1
7月 +5.8 +9.5 +26.1
6月 +1.2 +7.5 +18.9
5月 +1.4 -2.3 +52.9
4月 +6.2 +5.8 +25.3
3月 +2.0 +7.5 +19.5
2月 +7.9 +4.9 +15.7
1月 -5.3 -15.2 +29.7
注：r为修正值。(完)
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(记者 董永年; 审校 曾祥进)