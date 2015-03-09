欧元债市：欧洲央行买债首日多数欧债收益率下跌，希腊逆势走高

“市场今日将翻开新的篇章，”德国商业银行分析师David Schnautz说道。

欧元区财长周一将开会讨论希腊改革计划。德国法兰克福汇报周日援引欧盟执委会副主席东布洛夫斯基的话报导称，希腊在致欧元区财长的信件中概述了改革计划，希望藉此消除援助贷款拨付的障碍，但仅此并不足以打动他们，因为实施才是关键。

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周日在接受采访时表示，如果欧元区伙伴国拒绝希腊的债务和经济增长计划，该国可能举行全民公投或提前大选。

希腊10年期公债收益率 开高8个基点，报9.58%。

紧张情绪也影响到其它欧元区较低评级公债，他们的涨势略落后于德债和其它高评级公债。意大利 和西班牙 的10年期公债收益率各自下跌2个基点，分别报1.30%和1.22%。（完）

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