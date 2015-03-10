版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 10日 星期二 12:34 BJT

新债招标：台湾10年公债全数标出利率为1.649%，终止连三期不足额发行

路透台北3月10日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年104/5期公债 得标利率为1.649%，略低于市场预估的1.65-1.67%区间，发行金额400亿台币；是此前连三次不足额标售之后，首期足额标出的公债。

本次标售结果较上次同年期公债增额标售利率1.59%高5.9个基点。此次投标总额714亿台币，投标倍数为1.79倍，高于上月30年公债104/4期的0.99倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重71.63%、证券业17.49%、票券业4.25%、保险业6.63%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐