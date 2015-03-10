新债招标：台湾10年公债全数标出利率为1.649%，终止连三期不足额发行

台湾经济指标预测--5月3日至5月19日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北3月10日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年104/5期公债 得标利率为1.649%，略低于市场预估的1.65-1.67%区间，发行金额400亿台币；是此前连三次不足额标售之后，首期足额标出的公债。
本次标售结果较上次同年期公债增额标售利率1.59%高5.9个基点。此次投标总额714亿台币，投标倍数为1.79倍，高于上月30年公债104/4期的0.99倍。
各行业的得标比重方面，银行业得标比重71.63%、证券业17.49%、票券业4.25%、保险业6.63%。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/8 1600 出口 4月 -- +13.2% * 5月15日当周
路透台北5月3日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,162亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)5,084.8亿台币： 05/04 2,975.8亿台币 05/05 2,508.5亿台币 05/08 1,408亿台币 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11
路透上海5月2日 - 中国财政部周三将招标新发一年、10年固息国债。路透调查显示，随着周二午后国债期货转跌，现券收益率加速上行，周三MLF(中期借贷便利)到期是否续做亦添资金面不确定性，预计新发国债定位将跟随二级走高，两期债中标利率预测均值分别为3.15%和3.50%。