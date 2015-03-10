新债招标：台湾10年公债全数标出利率为1.649%，终止连三期不足额发行

路透台北3月10日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年104/5期公债 得标利率为1.649%，略低于市场预估的1.65-1.67%区间，发行金额400亿台币；是此前连三次不足额标售之后，首期足额标出的公债。