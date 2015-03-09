中国债市：中金所称3月20日期挂牌10年期国债期货，交易保证金为2%

路透上海3月9日 - 中国金融期货交易所周一称，10年期国债期货合约自3月20日起上市交易，交易保证金为合约价值的2%，这一水平高于目前的五年期国债期货；此外10年期国债期货上市当日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。

中金所发布的《关于10年期国债期货合约上市交易有关事项的通知》指出，首批上市合约为2015年9月、2015年12月及2016年3月合约，挂盘基准价、可交割国债及其转换因子由中金所在合约上市交易前公布。

通知并明确，10年期国债期货合约的手续费标准暂定为每手3元，平今仓交易免收手续费，交割手续费标准为每手5元。

中国证监会新闻发言人张晓军上周五表示，证监会批准中国金融期货交易所开展10年期国债期货交易，合约正式挂牌日为3月20日。

中金所上周五还表示，通过对10年期国债期货合约及相关规则向社会公开征求意见，进一步完善了合约及相关细则，将10年期国债期货合约的最小变动价位由征求意见稿中的0.002元调整为0.005元。

中国金融期货交易所今年1月初正式发布10年期国债期货合约征求意见稿，与去年9月推出的仿真交易合约相比，包括可交割国债期限，最小变动价位等多项规则都出现变化。

具体而言，10年国债期货T合约仿真合约的可交割国债为发行期限不超过10年，合约到期月首日剩余期限不低于6.5年的记帐式国债，而正式的合约征求意见稿则是剩余期限为6.5-10.25年的国债。

五年期国债期货2013年9月上市以来运行平稳，为完善国债期货产品体系，推进利率市场化进程，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，中金所去年9月启动了10年期和三年期国债期货合约仿真交易。

中国金融期货交易所在时隔四个月后，2月末再度宣布下调国债期货交易保证金，将五年期国债期货合约的最低交易保证金由1.5%调整为1%，梯度交易保证金由“1.5%-2%-3%”调整为“1%-1.5%-2%”，同时将涨跌停板幅度由±1.5%调整为±1.2%。