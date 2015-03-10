台湾货币市场：3月10日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月10日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期4,191.00亿台币。 --99甲5期5息公债付息11亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------ (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期4兆(万亿)1,810.60亿台币 : 03/11 2,721.00亿台币 03/12 4,027.00亿台币 03/13 1,134.50亿台币 03/16 2,037.50亿台币 03/17 957.00亿台币 03/18 45.00亿台币 03/19 20.00亿台币 03/20 21.00亿台币 03/23 77.00亿台币 03/24 5,644.00亿台币 03/25 2,280.50亿台币 03/26 3,110.50亿台币 03/27 41.00亿台币 03/30 6,789.80亿台币 03/31 1,874.50亿台币 04/01 4,654.50亿台币 04/02 6,375.80亿台币 --公债还本付息1,419.9375亿台币 03/14 89甲9期本金 500亿台币 03/14 89甲9期15息 30.625亿台币 03/14 97甲3期7息 17.8125亿台币 03/16 94甲4期本金 800亿台币 03/16 94甲4期10息 18亿台币 03/16 96甲3期8息 15亿台币 03/16 101乙1期3息 6.5亿台币 03/17 100甲5期4息 11亿台币 03/21 102乙1期2息 7亿台币 03/31 95甲3期9息 14亿台币 --国库券到期偿还550亿台币 03/26 财103-4期364天国库券到期 250亿台币 03/26 财103-9期91天国库券到期 300亿台币 --月底军公教薪饷拨款 **紧缩因素: --3/11：路透资料，麦格理 在台发行五年期宝岛债6亿人民币。 --3/13：发行"104甲5期"公债，预估金额400亿台币，天期10年期，10日标售。 --3/16：央行发行两年期定存单，预估金额200亿台币，13日标售。 --3/25：发行"财104-4期"国库券，预估金额350亿元，天期91天期,24日标售。 --3/27：发行"104甲6期"公债,预估金额350亿元,天期五年期,24日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 董永年 审校 高洁如)