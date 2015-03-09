《中国新债预测》国开行五期新债收益率料将高于二级水平

* 招标品种：2015年第1-5期金融债增发债

* 期限及金额上限： 1年：40亿元；3/7年：50亿元；5年：60亿元；10年：80亿元

* 招标时间: 1/3/5年：3月10日上午9:30-10:30

* 7/10年：3月10日上午9:30-11:10

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 3.63%-3.69%；3.72%-3.78%；3.80%-3.85%；3.85%-3.95%；3.82%-3.87%

* 预测均值: 3.66%；3.74%；3.83%；3.93%；3.84%

路透上海3月9日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期新债。路透调查显示，春节后流动性转松预期并未兑现，资金利率依旧较高，导致市场整体人气疲弱。料明日新债中标收益率整体将高于二级市场水平，其中长端承压更重。

上述五期债中标收益率预测均值分别为3.66%；3.74%；3.83%；3.93%；3.84%。

交易员表示，春节后流动性未能如预期转为宽松，同时新股申购即将来袭，市场谨慎情绪升温，这都将影响明日新债的市场人气。但如果明日公开市场，央行能够加大放水力度引导资金成本下行，将提振新债需求。

“（新债疲弱因为）现在市场情绪不是很好，还有就是新股比较多，”华东一银行交易员说。

中国银行间市场周一现券收益率及IRS(利率互换)升势难抑，长债升幅多在5个基点(bp)附近，IRS幅度稍大一些；资金价格居高难下，加之早盘国债期货一度跳水，均进一步压制本已疲弱的市场人气。

东方证券等19家公司的网上网下申购日将集中在周二至周四，此为今年第三批新股IPO。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.7110%、3.7529%、3.8160%、3.9760%和3.8150%。

上周二国开行招标的1、3、5、7、10年期五期债，结果分别为3.5064%，3.6288%，3.7337%，3.8184%，3.7667%

明日招标的五期债为该行2015年第1-5期金融债增发品种，票面利率依次为3.64%、3.85%、3.76%、3.86%及3.81%。

2015第1-5期增发债

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发行上限 1年：40亿元；3/7年：50亿元；5年：60亿元；10年：80亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：3月10日上午9:30-10:30

7/10年：3月10日上午9:30-11:10

招标方式 均采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 3月16日

起息日 3年：1月8日；1/5/7/10年：2月5日

分销期 3/11-3/16

上市日 1年：3月18日；3/5/7/10年：3月20日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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