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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 17:00 BJT

台湾债市：104/5期10年公债中，银行业买超16.947亿台币

路透台北3月10日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，10年公债104/
5 交易资料如下：(单位：亿台币)
  
    10年公债104/5期：  
      业别      买进      卖出   买卖超金额
    银行业     45.50    28.553      +16.947
      票券      0.00      8.00        -8.00
        业                      
    证券业     18.50    27.447       -8.947
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