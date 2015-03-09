更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，2月CPI续跌令宽松预期延续

* 短率持稳，2月CPI续跌令升息预期降低

* 因应季底调度，转向大型公股银行拆款

* 票源短缺，优先供应跨季底短票

记者 董永年

路透台北3月9日 - 台湾银行间短率周一持稳低位。资金调度人士指出，期初市况偏向宽松，短率平稳。惟为顺利度过季底，票券商以及小型银行转向没有拆出限制的大型公股银行调度。

美国2月非农就业数据强劲，以及台湾2月CPI连续第二个月下跌，也引发交易员的讨论。调度人士认为，虽然市场对美国在6月展开升息步伐的预期升温，不过包括中国、欧洲等主要经济体还在宽松，且CPI维持低档，预料台湾央行今年升息的机会不大，货币市场偏向宽松的现况还不至于转向。

〞其实最近几次存单标售的结果，也显示央行将维持利率平稳的预期。〞一位银行交易员说。

另一公股银行交易主管则称，经济数据变化传导到货币市场的速度一向较慢。观察央行近期冲销的态度，也尚未有什么变化，保守来说，上半年要见到利率调整的机率应该很低。

为顺利度过季底，票券商也开始降低向无法提供跨季拆款银行的额度，并转向没有限制的大型公股银行拆借。

〞我会尽量找他们拆。由于其他银行还是希望落在季底内，但我们不愿意，这样季内拆款利率走高不易。〞一位票券商交易员说。

美国劳工部周五公布，2月非农就业岗位增加29.5万个，远高于1月时 的23.9万个，失业率降至逾六年半低点5.5%。路透调查的分析师原本预期 2月非农就业岗位增加24万个，失业率下降0.1个百分点至5.6%。

台湾主计总处周一公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期跌0.19%，低于预期的升0.30%；为连续第二个月下跌。

此外，据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。上周五通货回笼已降至约62.5亿台币，累计年后八个交易日通货回笼约达2,174亿台币，发行数趋降至1兆9,093.9亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.415%；一周拆款利率暂落在0.380-0.450%，同于上日区间在0.380-0.450%。

**优先供应跨季短票**

短票市场方面，票券商交易人士表示，今日票量供给不多，票券商开始为季底调度进行安排，以能提供跨季资金的银行为优先承购对象。

“短票需求很大，先提供给能跨的为主。〞一位票券商交易员说。

她表示，由于票源短缺，今天有些到期的票不见得能续做。月内与跨季的票各约一半。

另一票券商交易主管则称，目前跨季短票的交易比重仍不高，仅占约两成左右，预计月中供给量才会明显增加。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.59-0.60%，上日在0.60%，少数成交在0.58%；跨季底短票主要成交在0.60-0.61%，部分成交在0.62-0.63%，大致同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.603%，前日平均利率0.601%，成交量为176亿台币。

周一央行存单到期金额948亿，台湾央行周一共发行954亿台币存单，存单发行余额增6亿。

本周央行存单到期金额为1兆(万亿)3,021.5亿台币，落点分别周二4,191亿、周三2,721亿、周四4,027亿及周五1,134.5亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为162亿台币，累积超额准备为553亿台币、加计前期1%的超额准备为1,566亿台币。

**RP利率持平**

台湾债券市场附买回(RP)市场周一续处低位。交易员表示，上旬整体市场资金情势稳中偏松，寿险端也有资金去化需求，令券源略显供不应求，成交以到期续作为主，RP利率持稳低位不变。

交易商表示，目前银行体系资金仍显宽裕，预计时序迈入下旬季底效应才会逐步发酵，不过投信端为因应季底基金赎回压力，对跨季资金操作偏向保守，现阶段市场对跨季RP交投意愿并不高。

〞蛮宽松的，寿险还是有来要券。〞一位大型证券交易员表示。

目前部分券商坦言尚未有跨季公司债RP成交，但有一家大型券商交易员则称，部分公司债RP承作天期已可跨至清明节后，成交利率约在0.65%。

今日证券商公债的短天期附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，10天期内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致同于上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率也能持平上日。