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货币新闻 | 2015年 3月 9日 星期一 18:18 BJT

欧元区金融：多国央行开始根据欧洲央行量化宽松计画购债--交易商

路透伦敦3月9日 - 多位银行交易员周一表示，他们已经根据欧洲央行量化宽松计画，向欧元区内多国央行出售欧元区政府公债。

一欧系银行交易商表示，他们已经出售德国、法国及比利时公债给各自国家的央行。另一名交易商则称，多国央行正在买进，并未点名哪些央行。

第三名交易商表示，他已经接获德国及意大利央行提供报价的请求，第四名交易商则称他已经听闻德国央行已经买进五年期公债。

欧洲央行上周表示，将从周一开始执行1万亿(兆)欧元的购债计画。(完) (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
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